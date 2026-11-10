Trump'la yakınlığı başına dert açtı! FIFA Başkanı Infantino ifade verecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ve ailesiyle kurduğu yakın ilişkiler, Amerikan Kongresi'nde başlatılan soruşturmanın odağına yerleşti. Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesiyle birlikte, Infantino ocak ayında Kongre önüne çağrılarak ifade vermesi talep edilecek.

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Futbol dünyasının zirvesindeki isim olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın teması ve bu kapsamda yürütülen mali ilişkiler nedeniyle Amerikan siyasetinin hedef tahtasına oturdu.

İngiliz gazetesi The Telegraph'ın aktardığı bilgilere göre, Amerikan Kongresi'ndeki Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesiyle birlikte Infantino hakkındaki incelemeler çok daha sert bir boyuta evriliyor.

Trumpla yakınlığı başına dert açtı! FIFA Başkanı Infantino ifadece verecek

KONGRE CELPLERİ OCAK AYINDA GELEBİLİR

The Telegraph'a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen FIFA kaynakları, Infantino'ya yönelik resmi ifade ve belge taleplerinin en erken ocak ayında gündeme gelebileceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde üst düzey Demokrat isimlerden Jamie Raskin, komite başkanlığını devralmasıyla birlikte soruşturmayı genişletmek için yeni yetkilere sahip olacak.

Temmuz ayında başlatılan ilk incelemelerde FIFA'nın Trump yönetimi ve aile şirketi Trump Organization ile olan yakınlaşması masaya yatırılmış, eylül ayında ise Demokrat üyeler FIFA'nın soruşturmaya yeterince işbirliği sağlamadığını savunmuştu. Yeni dönemde resmi Kongre celplerinin çıkarılmasıyla birlikte sürecin cezai ve hukuki yaptırımlara dönüşmesi bekleniyor.

Raskin', Infantino'nun Trump ile ilişkilerinin yanı sıra FIFA kaynaklarının kullanımına yönelik yeni iddiaları da inceleyecek.

Trumpla yakınlığı başına dert açtı! FIFA Başkanı Infantino ifadece verecek

MIAMI DOSYASI AÇILIYOR

Ayrıca iddiaya göre Infantino, FIFA'nın Trump yönetimiyle ilişkilerinde rol alan Carlos Cordeiro'dan söz konusu ev çalışanı için çalışma izni alınmasında yardım talep etti.

Hizmetçinin masraflarının ve bordrosunun FIFA Americas üzerinden yürütüldüğünü öne süren bazı belgeler vergi makamlarına taşındı.

FIFA ise iddiaları reddederek ev personelinin masraflarının Infantino tarafından karşılandığını açıkladı:

"FIFA başkanının kişisel ve ev yaşamıyla ilgili konular özeldir; ancak her türlü şüpheye mahal vermemek adına, herhangi bir ev personelinin masrafları bizzat FIFA başkanı tarafından karşılanmaktadır."

TRUMP'IN DAMADININ KARDEŞİ DE GÜNDEMDE

Soruşturmanın bir diğer başlığını, FIFA'nın Dünya Kupası'yla bağlantılı ticari faaliyetleri oluşturuyor.

The Telegraph, Infantino'nun Dünya Kupası yayın haklarının bir bölümünün satışı için Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile bağlantılı bir şirketle gizli görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

The Telegraph, Infantino'nun Dünya Kupası yayın haklarının bir kısmının satışı için Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile bağlantılı Thrive Eternal adlı şirketle gizli görüşmeler yürüttüğünü yazdı.

Kushner bağlantılı fonun Dünya Kupası yatırım planlarında ana yatırımcı olarak konumlandırıldığı iddia edilirken, soruşturma kapsamında Kushner ailesinden isimlerin de ocak ayında ifadeye çağrılabileceği kaydedildi.

SORUŞTURMA TEMMUZ AYINDA BAŞLATILMIŞTI

Jamie Raskin, temmuz ayında FIFA'nın Trump, yönetimi ve aile şirketi Trump Organization ile ilişkilerine yönelik inceleme başlatmıştı.

Raskin, 26 Temmuz'da Infantino'ya gönderdiği mektupta, FIFA'nın Trump'a yakınlaşmak amacıyla yürüttüğünü öne sürdüğü faaliyetler hakkında bilgi talep etmişti.

Eylül ayında komitedeki Demokrat üyeler, FIFA'nın soruşturmaya yeterli düzeyde işbirliği sağlamadığını savunmuştu.

Ancak o tarihte resmi bir Kongre celbi çıkarılmadığı için belge taleplerinin yerine getirilmemesinin cezai yaptırımı bulunmuyordu.

FIFA'NIN TRUMP'A VERDİĞİ BARIŞ ÖDÜLÜ DE TARTIŞILMIŞTI

Infantino'nun Trump ile ilişkileri, 2026 Dünya Kupası boyunca da tartışma konusu olmuştu.

FIFA Başkanı'nın Trump'a ilk FIFA Barış Ödülü'nü vermesi, iki isim arasındaki yakınlığın kamuoyunda yeniden gündeme gelmesine yol açmıştı.

Turnuva sırasında ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının kaldırılması da eleştirilere neden olmuştu. Trump, Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören futbolcunun cezasının askıya alınması için FIFA nezdinde girişimde bulunduğunu söylemişti.

Beyaz Saray ise daha önce Raskin'in soruşturmasını siyasi gerekçelerle yürütülen bir girişim olarak nitelendirmiş ve Dünya Kupası'nın ekonomik başarısını savunmuştu.

KONGRE KAYNAĞI: TÜM SEÇENEKLER MASADA

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nden bir kaynak, The Telegraph'a yaptığı açıklamada FIFA ve Infantino hakkındaki incelemelerin genişletilebileceğini söyledi:

"FIFA'nın Dünya Kupası etrafındaki uygulamaları ve ödemeleri hakkında ciddi sorularımız olmaya devam ediyor ve kendilerinden yeterli bilgi alamadık."

FIFA'DAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Soruşturmanın genişletilebileceğine ilişkin haberler, FIFA Baş Hukuk Müşaviri Emilio García Silvero'nun sekiz yıllık görevinin ardından kurumdan ayrılmasından kısa süre sonra gündeme geldi.

Dünya Kupası disiplin dosyaları, transfer kuralları ve uluslararası sözleşme anlaşmazlıkları üzerinde çalışan García Silvero'nun da soruşturma kapsamında gündeme gelebileceği öne sürüldü.

FIFA ise Kongre ile iletişim halinde olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"FIFA, meclis personeli ile verimli görüşmeler gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Proaktif katılımımızdan memnun olduklarına dair her türlü işaret mevcuttur ve kalan sorularının herhangi birini ele almayı dört gözle bekliyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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