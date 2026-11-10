Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için Real Madrid iddiası: "Parayı verip alır"

Galatasaray'ın performansını değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aleksey Batrakov hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Genç futbolcunun performansından övgüyle söz eden Dilmen, Batrakov'un büyük bir yıldız adayı olduğunu söyledi.

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Rus futbolcunun Süper Lig'de çift haneli gol sayısına ulaşacağını düşündüğünü dile getiren deneyimli yorumcu Dilmen, Batrakov'un potansiyeline dikkat çekti.

"TOPARLANMADAKİ EN BÜYÜK ETKEN BATRAKOV"

21 yaşındaki genç yeteneğin Galatasaray'ın oyununa önemli katkı sağladığını belirten Dilmen, "Hem öne doğru oynayabilen hem de topu tutabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın bu yılki en önemli şeyi bu. Galatasaray'ın başarısındaki ve toparlanmasındaki en büyük etken Batrakov." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK YILDIZ ADAYI"

Batrakov'un büyük bir yıldız adayı olduğunu vurgulayan deneyimli futbol adamı, "Türkiye Ligi'nde çift haneli gol sayısını geçer. Yıldız adayı başka bir şey, büyük yıldız adayı başka bir şey. Batrakov, benim için büyük yıldız adayı ama şu an yıldız konumunda. Aynı Arda Güler gibi büyük yıldız adayı. Ben ilk gördüğümde söyledim. Bu potansiyeli var. Ben oyun ve oyuncudan pek yanılmam." diye konuştu.

"REAL MADRID YATIRIM YAPABİLİR"

Rus futbolcu için dev kulüplerin yatırım yapabileceğini söyleyen Dilmen, "Devre arasında 'Real Madrid, parayı verip aldı' diyelim, 'Real Madrid nasıl aldı?' denilmez. Yatırım yapılacak bir oyuncu. Galatasaray'ın yaptığını Real Madridler, Barcelonalar da yapar." dedi.

Aleksey Batrakov

"İSPANYA DAHA DOĞRU BİR TERCİH OLUR"

Genç oyuncunun kariyer tercihi hakkında da görüşlerini paylaşan Dilmen, İngiltere yerine İspanya'nın daha doğru bir adres olabileceğini belirterek "Ben Batrakov olsam asla İngiltere'ye gitmem. Hiç uğraşmam, vize bile almam. O temponun içine girmem. İspanya'da daha yumuşak ve kaliteli maçlar oluyor, seyri güzel. Arsenal - Hull City maçını seyrettik, herkes sert, sıkı. O yüzden doğru yeri tercih edecekler." ifadelerini kullandı.

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