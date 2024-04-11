‘Kızıl İnek’ hortladı! İsrail hain planını uygulamaya hazırlanıyor

Mescid-i Aksa’yı Yahudilere açmak isteyen İsrail, geçen yıl ABD’den getirdiği beş düveden birini ‘kurban’ etmeye hazırlanıyor. Newsweek ‘Kutsal savaş: Kızıl inekler, Gazze ve dünyanın sonu’ başlığını attı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından iki ay önce ABD Teksas’tan havalanan bir uçak, İsrail’e indiğinde apronda resmî yetkililer tarafından karşılandı. Tapınak Enstitüsü tarafından satın alınan ‘tamamen kızıl, kusursuz, özürsüz, iki yaşını doldurmuş’ düvelerden bir tanesi, Yahudi inancına göre işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Zeytin Dağı bölgesinde Mescid-i Aksa’ya bakan bir arazide kurban edilecek. Kızıl düvenin kurban edilmesini savunan radikal Tapınak Enstitüsü grubunun ana hedefi, Mescid-i Aksa’nın avlusunda yer alan Kubbetü’s-Sahra’nın yerine ‘Üçüncü Tapınak’ inşa etmek. Bu kızıl ineklerin, Üçüncü Tapınak’ı kurma ayinlerine başlamak için Zeytin Dağı’nda törenle kurban edilerek etlerinin yakılacağı ve kanlarıyla bölgenin ‘arınacağı’na inanıyorlar.

BİNLERCE VİDEO VAR

Başını 1987 yılında kurulan Tapınak Enstitüsünün çektiği ‘kızıl düve’ kampanyasının tüm Orta Doğu’ya dalga dalga yayılacak bir din savaşını alevlendirme ihtimali var.

Radikal Yahudilerin hedefi son günlerde hem İsrail medyasında hem de uluslararası medyada yer buldu. Bununla birlikte Gazze Şeridi’ni yakıp yıkan savaşın mimarı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yapay zekâ ile oluşturulan kızıl inekli fotoğrafı sosyal medyaya servis edildi. ‘Kızıl Düve, Amalek ve Ulusların Tepkileri’ başlığıyla bir yazı yayımlayan Jerusalem Post, Para Adumah olarak da bilinen Kızıl Düve’ye dair binlerce video ve makaleden birini görmeyenlerin muhtemelen bir mağarada yaşadığı esprisini yaptı. Herkesin kızıl inekler nedeniyle tedirgin olduğunu kaydeden makalenin yazarı Mark Fish ‘İnsanları bu kadar korkutan nedir?’ sorusunu yöneltti.

‘SON SAVAŞ İRAN’LA OLACAK’

Gazze’deki savaşın başlamasıyla birlikte binlerce videonun internette dolaşıma girdiğini hatırlatan Fish, Tevrat’taki ayetlere dayanarak aslında Amalek’in (Yahudilerin baş düşmanı) Almanlar yerine Persler olduğunu savundu ve İsrail’in son savaşını İran’la yapacağını yazdı. Kırmızı düvenin kurban edilmesinden Müslümanların çok korktuğunu savunan yazı, Tapınak Dağı’na Yahudilerin girişiyle Müslümanların sonsuza kadar mahkûm olacaklarını ileri sürdü. Yazıda hâlihazırda Gazze’de süren savaşın tamamıyla Harem’üş-Şerif’le (Tapınak Dağı) ilgili olduğu ileri sürüldü.

NEWSWEEK: DÜNYANIN SONU

Amerikan Newsweek dergisi ise ‘Kutsal savaş: Kızıl inekler, Gazze ve dünyanın sonu’ başlığıyla bir haber yayımladı; Kudüs’teki tepeyi dünyanın en kutsal ve ateşli bir şekilde tartışılan yeri olarak tanımladı. Harem-üş Şerif’teki eski bir tapınağı yeniden inşa etmek isteyen radikal Yahudilerin Evanjelik Hristiyanlar tarafından desteklendiğini kaydeden Newsweek, gelişmenin yalnızca Müslümanlar arasında dehşet uyandırmadığını birçok Yahudi’nin yanı sıra Orta Doğu’da barış isteyenlerin de tepkisini çektiğini yazdı.

Teksas’tan Ben Gurion Havalimanı’na inen uçağın taşıdığı kızıl hayvanların hahamlık onaylı olduğunu hatırlatan Newsweek, Kubbetü’s-Sahra’nın yerine yapılmak istenen tapınağın mimari planının bile hazır olduğunu aktardı. Gazze’deki işgale asker olarak katılan oğlu öldürülen Marina Sokol’un Kubbetü’s-Sahra’nın önünde “Sürdürdüğümüz savaş, Tapınak Tepesi için bir savaş” dediğini de aktaran Newsweek, 36 dönümlük mukaddes mekânın sıklıkla Yahudiler ve Müslümanların çatışmasına sahne olduğunu da ekledi.