ABD'nin yaptırım listesindeydi! Kaçırılan Muhammed Srur'un cansız bedeni bulundu

İran adına Hizbullah ve Hamas'a para transferi gerçekleştirdiği iddiası ile ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Lübnanlı iş insanı Muhammed Srur, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta ölü bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) 2019’da, Lübnanlı iş insanı Muhammed Srur'u, İran Devrim Muhafızları Ordusu adına Hizbullah ve Hamas’a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

BEYRUT'TA ÖLÜ BULUNDU

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, döviz bürosu sahibi olan 57 yaşındaki Muhammed Srur, birkaç gün önce kaçırıldı ve dün akşam saatlerinde Beyrut’un kuzeyindeki Metin ilçesinde ölü bulundu.

Haberde, silahla vurularak öldürülen Srur’un vücudunda 3 kurşun izinin tespit edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada olayın faillerinin bulunması için detaylı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Srur'un ailesi, Lübnan güvenlik makamlarına olayın arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısı yaptı.