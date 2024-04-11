İsrail'den Gazze'de bayram soykırımı! Refah'a "sürpriz" saldırı düzenlendi, 11 Filistinli can verdi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, bayramda da Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine gece boyu yoğun bombardıman düzenleyen İsrail, "sürpriz" olarak nitelediği bir askeri operasyon daha başlattı. Refah'a düzenlenen hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan Gazze'de can kaybı sayısı 33 bin 545'e yükseldi.

İsrail, Netanyahu'nun "kara harekatı" için tarih verdiği refahı savaş uçaklarıyla bombaladı. Filistin resmi ajansı WAFA, düzenlenen saldırılarda 11 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"SÜRPRİZ" KATLİAM MESAJI

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "162'nci Tümen, dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sürpriz bir askeri harekata başladı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun "162'nci Tümen liderliğinde" yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, birlikler bölgeye karadan girmeden önce savaş uçaklarının yerin üstünde ve altında çok sayıdaki "düşman altyapısına" saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

NUSEYRAT KAMPI YİNE HEDEFTE

Manevra Kuvvetleri ile Hava Kuvvetlerinin kesin istihbarata dayanarak ortak operasyon geçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda deniz kuvvetleri de bölgede faaliyet gösteren askerlere destek amacıyla Gazze Şeridi'nin ortasındaki kıyı bölgesine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi." denildi.

İsrail ordu radyosu da Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı çevresinde art arda düzenlediği hava saldırılarıyla operasyon başlattığını kaydetti.

GAZZE GECE BOYU VURULDU, 5 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimlerini yoğun şekilde bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı'ndaki bir evi bombalaması sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

CAN KAYBI 33 BİN 545'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 545'e, yaralı sayısının da 76 bin 94'e yükseldiği kaydedildi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İSRAİL HAN YUNUS'TAN ÇEKİLDİ

İsrail ordusu, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.

NETANYAHU'DAN KARA SALDIRISI MESAJI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 8 Nisan'daki açıklamasında, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, dün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, "ordunun Refah'a gireceği sonra da çekildikleri Han Yunus'a yeniden döneceği" tehdidini yinelemişti.