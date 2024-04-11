Oğlu ve torunları öldürülen Hamas lideri Heniyye'den ilk açıklama: Oğullarımın kanı daha kıymetli değil

3 oğlu ve 4 torunu İsrail'in saldırılarında öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den ilk açıklama geldi. Heniyye, "Oğullarımın kanı Gazze'de şehit olan insanlarımızın kanından daha kıymetli değildir, çünkü hepsi benim evlatlarımdır" dedi.

Gazze'de aylardır soykırım yapan İsrail, Hamas liderinin ailesini hedef aldı. İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu öldürüldü.

Heniyye, İsrail'in saldırısı sonucunda yakınlarını kaybetmesinden sonra yaptığı açıklama Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalında yayınlandı.

'OĞULLARIMIN KANI DAHA KIYMETLİ DEĞİLDİR'

Heniyye'nin açıklaması şöyle:

"Düşman, oğullarımı öldürerek duruşumuzu değiştireceğimizi düşünüyorsa yanılgı içindedir. Oğullarımın kanı Gazze'de şehit olan insanlarımızın kanından daha kıymetli değildir, çünkü hepsi benim evlatlarımdır.

Oğullarımın kanı Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi yolunda feda olmuştur. Tereddüt etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi için yolumuza devam edeceğiz."

'İSRAİL'İN YAPTIĞI ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

İsrail'in, liderlerin çocuklarını hedef alarak Filistinlilerin kararlılığını kıracağını sandığını ancak bu dökülen kanın, Filistin toprağına bağlılıktaki kararlılıklarını artıracağını belirten Heniyye, "Ailemin 60'a yakın ferdi savaşta şehit oldu ve onlar ve halkımız arasında hiçbir fark yok. Kayıplarımız ne kadar büyük olursa olsun, İsrail'in yaptığı şantaja boyun eğmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Heniyye ayrıca "İsrail'in yerinden edilmiş kişilerle dolu Refah kentini işgal yönündeki tehditlerinin Filistin halkını ve direnişini korkutmadığını" vurguladı.