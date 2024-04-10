Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Heniyye'ye taziye mesajı

Hamas liderinin ailesinin İsrail'in saldırılarında şehit olmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Heniyye'ye ile görüştü. Fidan şehit olan üç oğlu ve üç torunu için baş sağlığı diledi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin ailesi İsrail'in saldırısında şehit oldu. Türkyie, 3 çocuğunu ve 2 torununu kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'ye taziye mesajını iletti.

TÜRKİYE'DEN HENİYYE'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Heniyye'ye İsrail saldırıları sonucu şehit olan üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinin aracına saldırı düzenledi.

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan 3 çocuğu ve 2 torunu şehit oldu. Heniyye Hazım, Emir ve Muhammed'in İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini söyledi.