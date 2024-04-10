Hamas lideri İsmail Henniye hakkında

İsrail'in Hamas lideri Henniye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazılarını şehit ettiği haberinin ardından İsmail Henniye'nin hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımına devam eden İsrail, Hamas lideri İsmail Henniye'nin ailesini hedef aldı. Hazım, Emir ve Muhammed isimli 3 oğlu ve torunlarından bazıları şehit oldu.

Saldırının ardından Hamas lideri kimdir, İsmail Haniye'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

İsmail Henniye, 29 Ocak 1962 yılında Gazze Şeridi'nde doğdu. 2017 yılından bu yana Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı'dır.

Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya gelen Henniye, 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'ni tamamladı.

1999 yılından 2004 yılına kadar Hamas genel sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğü görevini sürdürdü.

16 Şubat 2006'da yapılan seçimler sonrası Hamas'ın başbakan adayı olarak gösterildi.

ABD ve İsrail'in karşı çıkmasına rağmen 19 Şubat 2006 tarihinde Filistin başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakan olarak atandı.

2007 yılında Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle Mahmud Abbas tarafından görevden alındı.