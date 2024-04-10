Gazze'de son durum... İsrail soykırımı bayramda da sürüyor! Can kaybı yine arttı

İsrail, tam 187 gündür saldırılarını aralıksız sürdürdüğü Gazze'de birçok bölgeye Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de onlarca hava saldırısı düzenledi. Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı, hükümet, İsrail'in soykırım işlemeye bayramda da devam ettiğini açıkladı. İşte bölgeden dakika dakika sıcak gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti GAZZE'DE BAYRAMDA MEZARLIKLAR DOLDU TAŞTI

'İSRAİL ETNİK TEMİZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR'

CAN KAYBI 33 BİN 482'YE ÇIKTI

BIDEN: NETANYAHU GAZZE’DE HATA YAPIYOR

2 İSRAİL ASKERİ DAHA YARALANDI

EN AZ 7 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALINDI

HAMAS-İSRAİL MÜZAKERELERİNDE 'ESİR SAYISI' ÇIKMAZI

'İSRAİL, GAZZE'DE SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR'

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE ONLARCA HAVA SALDIRISI

10.04.2024 20:19

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE GAZZE'YE HAVADAN YARDIM

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerine havadan insani yardım malzemesi indirildi. Uçaktan bırakılan ve havada süzülen yardımlara ulaşmak için Filistinliler yoğun çaba gösterdi.

10.04.2024 20:14

GAZZE'DE BAYRAMDA MEZARLIKLAR DOLDU TAŞTI

Gazzeliler savaşın gölgesinde geçirdikleri Ramazan Bayramı'nda İsrail saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram yaşanırken mezarlıklar başında feryat eden Filistinlilerin göz yaşları yürek burktu.

10.04.2024 16:16

'İSRAİL ETNİK TEMİZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Ramazan Bayramı'nda da saldırılarını, Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğini sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Bayram arefesinde Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 14 kişinin öldürüldüğü hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

"Gazze, Ramazan Bayramı'nı şehitlerle, yaralılarla büyük bir hüzün ve acıyla karşıladı. İşgal güçleri evleri ve sivil kurumları hedef almaya devam ediyor. İşgal güçlerinin işlediği soykırımdan, işgale hala yeşil ışık yakan, silah ve mühimmat desteği veren ABD yönetimi ve Başkanı Joe Biden sorumludur."

Açıklamada, İsrail'in Müslümanların ve Filistin halkının değerlerini hafife aldığı vurgulanarak bayram sabahında savaş uçaklarının Gazze semalarında uçarak saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze halkını, kadınları ve çocukları bayram kutlamalarından mahrum ettiği ve bayram sevincini elinden aldığı ifade edilen açıklamada, Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'in saldırılarına son verilmesi için baskı yapılması istendi.

10.04.2024 15.27

CAN KAYBI 33 BİN 482'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 122 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 482'ye, yaralı sayısının da 76 bin 49'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

10.04.2024 14.50

BIDEN: NETANYAHU GAZZE’DE HATA YAPIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, İspanyolca yayın yapan televizyon kanalına Gazze Şeridi’ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik eleştirilerde bulunan Biden yaptığı açıklamada, "Yaptığı şeyin bir hata olduğunu düşünüyorum. Onun yaklaşımına katılmıyorum" dedi.

10.04.2024 14.37

2 İSRAİL ASKERİ DAHA YARALANDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 askerinin daha yaralandığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaralı asker sayısının 3 bin 210'a yükseldiği aktarıldı.

Bunlardan 1560'ının Gazze'ye kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den sonra yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, askerlerden 501'inin ağır, 856'sının orta dereceli, 1853'ünün hafif yaralandığı kaydedildi.

10.04.2024 14.09

EN AZ 7 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, dün geceden sabah saatlerine kadar Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdü.

Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı. Görgü tanıkları da Tulkerem kentinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin burada en az 5 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 8 bin 165'e çıktığı kaydedildi.

10.04.2024 13.39

HAMAS-İSRAİL MÜZAKERELERİNDE 'ESİR SAYISI' ÇIKMAZI

İsrail basını, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için yapılan dolaylı müzakerelerde esir sayısına ilişkin anlaşmazlık bulunduğunu aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail'in, Hamas'ın ABD'nin esir takasıyla ilgili önerisine cevabını beklediği belirtildi. Haberde, Hamas'ın arabulucuların önerdiği genel hatları esas alan bir anlaşmayı kabul etme olasılığının yüksek olmadığı ifade edildi.

İki taraf arasındaki temel anlaşmazlığın İsrail'in esir takasında ilk aşamada Hamas'ın elindeki kadın, yaşlı ve askerlerden oluşan 40 kişinin serbest bırakılmasını istemesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Hamas'ın ise elinde bu kriterleri taşıyan 40 esir olmadığını ilettiği ve daha az sayıda esir salıvermeyi önerdiği belirtildi.

Haberde ayrıca Hamas'ın elindeki 40 İsrailli esire karşılık, 900 Filistinlinin serbest bırakılacağı ve 42 gün ateşkes sağlanacağı ifade edildi.





10.04.2024 13.38

'İSRAİL, GAZZE'DE SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR'

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Netanyahu'nun kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyanlardan birisi olduğunu ve savaş bittiği gün görevden ayrılmış olacağını iddia etti.

İsrail'in savaşı yürütme biçimi ve Gazze Şeridi'nde yaşananlardan Başbakan Netanyahu'nun sorumluluğuna dikkati çeken Gabriel, "Onun yaptığı, İsrail hükümetinin orada yaptığı şey, savaş suçudur. Hamas'ın yaptığı da bir savaş suçudur, korkunçtur. Ancak İsrail hükümeti, Gazze'de sadece Hamas'a yönelik bir operasyon yürütmekle kalmıyor, inanılmaz sayıda sivil kaybını da yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

10.04.2024 11.17

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE ONLARCA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine onlarca hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordunun açıklamasında, “Son 24 saatte savaş uçakları ve hava kuvvetleri Gazze'nin çeşitli bölgelerinde onlarca hedefe saldırı düzenledi” denildi. Açıklamada, saldırıların, “askeri alanlar, roketatarlar ve tünel açıklıklarını” kapsadığı öne sürüldü.

Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde Filistinli direnişçilerle yüz yüze çatışmaların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Cibaliya bölgesinden Gazze çevresindeki İsrail yerleşim birimlerine bir roket atıldığı ve Şucaiye’de de İsrail askerlerine toplu saldırı düzenlendiği kaydedildi.

10.04.2024 10.10

SALDIRILARIN GÖLGESİNDE BAYRAM NAMAZI

Filistinliler, bu yıl Ramazan Bayramı'nı tüm uluslararası çağrılara rağmen İsrail'in devam eden saldırılarının gölgesinde karşıladı. İsrail güçlerinin saldırıları sonucu camilerin yıkılması nedeniyle Gazze halkı bayram namazını barınma merkezlerinde kıldı.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Kampı’nda da saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinler bayram namazını eda etti. Bayram namazı hutbesini okuyan Şeyh Abdul Rahim Al-Talaa, Filistinlileri sabırlı ve kararlı olmaya, İsrail’e mesaj vermek için üzüntülerine rağmen bayramı sevinçle karşılamaya çağırdı.

Abdul Rahman Rabah adlı çocuk, Filistinlilerin bayramını kutlayarak, “İyi ol, güçlü ol Gazze. Yıkıma, katliama, savaşa rağmen Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. İsrail'in savaşına rağmen Ramazan Bayramı'nı sevinçle geçireceğiz” dedi.

Yer: Gazze