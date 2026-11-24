Günlük hayatta sıradan görünen ev işleri farkında olmadan omuz sağlığını tehdit ediyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Osman Alper Arslan, bulaşık makinesinden çıkarılan tabakları üst raflara dizmenin, perde asmanın ve ayna gibi görünsün diye durmadan cam silmenin omuz tendon yırtıklarına davetiye çıkardığını belirtti.

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Kolun uzun süre baş seviyesinin üzerinde tutulduğu tekrarlayıcı hareketlerin tendonları yıprattığını söyleyen Dr. Arslan, “Özellikle 60 yaşından sonra

tendon dayanıklılığının azalmasıyla bu risk belirgin biçimde artıyor” dedi.

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Omuz MR’ında tendon yırtığı görülmesinin her zaman ameliyat gerektirmediğine dikkat çeken Dr. Arslan, “Pek çok kişi omuzundaki tam kat yırtığının farkında olmadan hayatını sürdürüyor. Ayrıca omuz ağrısı sanılan şikâyetler aslında boyun omurlarından da kaynaklanıyor olabilir. Doğru teşhis için yalnızca MR

raporuna değil, boyun muayenesini de içeren kapsamlı br klinik değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Tendon yırtıklarında ilk adımın genellikle ameliyat değil, omuz

çevresindeki sağlam kasları güçlendiren fizik tedavidir” dye açıkladı.

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