Beynin ulaşılması en zor ve hassas bölgelerindeki tümörler, artık kafatası açılmadan ve neşter kullanılmadan yüksek yoğunluklu ışınlarla tedavi ediliyor. Yüksek dozda radyasyon kullanılarak yapılan radyocerrahi, özellikle kanserin beyne sıçradığı vakalarda şifa sağlıyor.

Özetle Kaydet a- | +A

Halk arasında “bıçaksız cerrahi” olarak bilinen radyocerrahinin, sağlıklı dokulara zarar vermeden sadece hastalıklı noktayı hedef aldığını belirten Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği Radyocerrahi Komitesi Üyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Peker, “Adında cerrahi kelimesi var ama bıçak yok. Beyindeki hastalıkları radyasyon ışınlarını cerrahi bir titizlikle odaklayarak tedavi ediyoruz” dedi.

24 Kasım Dünya Radyocerrahi günü. Çaresiz beyin hastalıklarının tedavisinde bir dönüm noktası olan radyocerrahinin topluma daha iyi anlatılması amacıyla seçilen bugünün isim ve fikir babası ise Prof. Dr. Selçuk Peker. Radyocerrahinin öncü ismi Prof. Dr. Lars Leksell’in doğum günü olan 24 Kasım’ın bu şekilde anılmasını dünyaya kabul ettiren Prof. Dr. Peker’le bir röportaj gerçekleştirdik.

HASTA ERTESİ GÜN İŞİNE DÖNÜYOR

Gamma Knife sistemiyle çok sayıda ışının bilgisayar destekli hassas planlamayla sadece tümörlü bölgede birleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Peker, bu sayede hemen yanı başındaki görme siniri ve beyincik gibi hayati yapıların korunduğunu vurguladı. Geleneksel radyoterapide haftalar süren tedavinin aksine radyocerrahi ile 1 ila 5 gün içinde yüksek doz ışınla sonuca ulaşıldığını kaydeden Prof. Dr. Peker, “Bu yöntemle hasta açık ameliyat, yoğun bakım veya uzun iyileşme süreçleri yaşamadan ertesi gün işine ve günlük hayatına dönebiliyor” diye konuştu.

AÇIK CERRAHİNİN YERİNİ ALMADI

Prof. Dr. Peker, radyocerrahinin her beyin hastalığında açık cerrahinin yerine geçmediğinin de altını çizdi. Özellikle çevre dokulara ciddi baskı oluşturan çok büyük kitlelerde veya acil müdahale gerektiren durumlarda klasik cerrahinin daha uygun olabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE RADYOCERRAHİYİ DÜNYAYA ÖĞRETİYOR

Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden Prof. Dr. Peker, son 5 yılda radyocerrahi alanında çalışan 20 bin bilim insanı arasında dünya sekizincisi olarak

gösterildi. Peker’in liderliğindeki Koç Üniversitesi Gamma Knife Merkezi, Uluslararası Radyocerrahi Derneği tarafından 2022 yılında sertifikalandırıldı. Merkez, farklı ülkelerden hekimlerin Türkiye’ye gelerek tedavi planlama ve klinik uygulama süreçlerini yakından incelemesi, Türkiye’nin bu alandaki birikiminin uluslararası ölçekte paylaşılmasına imkân sağlıyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala