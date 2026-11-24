Hyundai’nin retro tasarımlı hidrojenli spor otomobili N Vision 74, şimdilik üretime geçmeyecek. Markanın tasarım şefi Simon Loasby, iç ve dış tasarım çalışmalarında ilerleme sağlanmasına rağmen projenin ekonomik açıdan karşılık bulamadığını açıkladı.

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Hyundai’nin 2022’de tanıttığı N Vision 74 için beklenen üretim haberi gelmedi. Keskin hatları, geniş gövdesi ve hidrojen yakıt hücreli elektrikli güç sistemiyle dikkat çeken konseptin geleceği, Hyundai Tasarım Merkezi Başkanı Simon Loasby’nin açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.

The Drive’a konuşan Loasby, otomobilin üretilip üretilmeyeceği sorusuna şu an için olumsuz cevap verdi. Açıklama, projenin kalıcı olarak kapatıldığını söylemiyor ancak yakın dönemde bir üretim modeline dönüşmesi yönündeki beklentiyi zayıflatıyor.

Hyundai N Vision 74’ün üretim planı rafa kalktı: Tasarım şefinden açıklama

TASARIM HAZIRLANDI, EKONOMİK HESAP TUTMADI

Loasby’ye göre Hyundai, N Vision 74’ü üretime taşıma fikri üzerinde ciddi biçimde çalıştı. Otomobilin üretim versiyonuna yönelik kil modeli hazırlanırken iç ve dış tasarımı üzerinde de ilerleme sağlandı.

Asıl engel ise projenin mali tarafında ortaya çıktı. Loasby, değerlendirme yalnızca bu otomobilin satacağı adet ve tahmini gelir üzerinden yapıldığında üretimi gerekçelendirmenin çok zor olduğunu anlattı. Modelin Hyundai’nin imajına ve marka değerine sağlayacağı katkı hesaba katıldığında daha güçlü bir gerekçe oluşabileceğini belirtti.

Hyundai N Vision 74’ün üretim planı rafa kalktı: Tasarım şefinden açıklama

N Vision 74’ün 2024’teki yatırımcı sunumunda gelecekteki yüksek performanslı elektrikli modeller arasında yer alması, üretim beklentisini güçlendirmişti. Önceki haberlerde sınırlı sayıda üretim ihtimali de gündeme gelmişti. Ancak bugün için otomobilin açıklanmış bir üretim takvimi veya satış fiyatı bulunmuyor.

HİDROJEN VE BATARYAYI BİR ARAYA GETİRİYORDU

N Vision 74, Hyundai tarafından yeni teknolojilerin gerçek sürüş koşullarında geliştirildiği bir “hareketli laboratuvar” olarak tanıtılmıştı. Güç sisteminde 62,4 kWsa kapasiteli batarya ile hidrojen yakıt hücresi birlikte görev yapıyordu.

Hyundai N Vision 74’ün üretim planı rafa kalktı: Tasarım şefinden açıklama

Arka tekerlekleri birbirinden bağımsız süren iki elektrik motoru, toplamda 500 kW’ın üzerinde, yaklaşık 671 HP’yi aşan güç üretiyordu. Hyundai, konsept için 900 Nm’nin üzerinde tork, 250 km/sa üzerinde maksimum hız ve 600 kilometreyi aşan toplam menzil açıklamıştı. Yakıt hücresi, depolanan hidrojenden elektrik üreterek sisteme enerji sağlıyordu. Böylece batarya ve hidrojen sistemi, sürüş koşullarına göre birlikte kullanılabiliyordu.

1974’TEN GELEN TASARIM İZLERİ

Otomobilin görünümünde, Giorgetto Giugiaro’nun tasarladığı 1974 tarihli Hyundai Pony Coupe konsepti temel alınmıştı. Köşeli gövde, belirgin çamurluklar ve karakteristik yan profil, piksel aydınlatmalar ve büyük aerodinamik parçalarla birleştirilmişti.

Hyundai N Vision 74’ün üretim planı rafa kalktı: Tasarım şefinden açıklama

Üretim planının ilerlememesi, bu tasarım çalışmasının tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Loasby, N Vision 74’ün bazı çizgilerinin yeni Elantra’ya aktarıldığını açıkladı. Özellikle tavan biçimi, sütunlar ve gövdenin üst bölümündeki yüzeyler bu yaklaşımın izlerini taşıyor. Böylece N Vision 74, kendi adıyla satışa çıkamasa da Hyundai’nin yeni modellerini etkilemeye devam edecek. Otomobilin yeniden üretim gündemine dönüp dönmeyeceği ise şirketin projeye ekonomik açıdan nasıl yaklaşacağına bağlı.

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