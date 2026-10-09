Hyundai’nin İzmit fabrikasında ürettiği ilk tamamen elektrikli otomobil IONIQ 3, Türkiye’de satışa sunuldu. Dört donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle gelen kompakt hatchback, 482 kilometreye kadar birleşik menzil sunuyor.

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Hyundai’nin Türkiye’deki üretiminde elektrikli otomobil dönemi, IONIQ 3’ün satışa çıkmasıyla yeni bir aşamaya geçti. İzmit’te üretilen model, markanın elektrikli ürün ailesine kompakt bir hatchback olarak katılıyor. Türkiye’de Select, Trend, Prime ve N-Line EVO seçenekleriyle sunulan IONIQ 3’ün başlangıç fiyatı 1 milyon 799 bin TL olarak açıklandı.

Giriş seviyesindeki Select, 42,2 kWh bataryayla gelirken diğer üç donanımda 61 kWh batarya kullanılıyor. Uzun menzilli versiyonlara geçiş 2.099.000 TL’den başlıyor.

Yerli üretim Hyundai IONIQ 3 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye satış fiyatları şöyle:

Donanım Batarya Birleşik menzil Türkiye fiyatı Select 42,2 kWh LFP 343 km 1.799.000 TL Trend 61 kWh NMC 482 km 2.099.000 TL Prime 61 kWh NMC 476 km 2.249.000 TL N-Line EVO 61 kWh NMC 435 km 3.220.000 TL



İki batarya seçeneğinde güç ve menzil farklılaşıyor. Select versiyonundaki 42,2 kWh kapasiteli LFP bataryaya, 107,8 kW yani yaklaşık 146 beygir güç üreten elektrik motoru eşlik ediyor. Bu seçenek 343 kilometre birleşik menzil sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 8,7 saniyede tamamlıyor.

Trend, Prime ve N-Line EVO’da ise 61 kWh kapasiteli NMC batarya ile 99,5 kW, yaklaşık 135 beygir gücündeki motor kullanılıyor. Her iki motor seçeneği de 250 Nm tork üretiyor ve gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Büyük bataryalı Trend ve Prime’ın 0-100 km/s hızlanması 9,5 saniye, N-Line EVO’nun ise 9,6 saniye.

Ailenin en yüksek birleşik menzilini 482 kilometreyle Trend sunuyor. Aynı bataryayı kullanan Prime’da bu değer 476 kilometreye, sportif tasarım ayrıntılarıyla farklılaşan N-Line EVO’da ise 435 kilometreye geriliyor.

Yerli üretim Hyundai IONIQ 3 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

YÜZDE 10’DAN 80’E ŞARJ 30 DAKİKA

IONIQ 3, 400 voltluk elektrik mimarisine sahip. Hyundai’nin açıkladığı değerlere göre uygun DC istasyonunda ve optimum koşullarda küçük bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e dolması yaklaşık 29 dakika sürüyor. Büyük bataryalı versiyonlarda bu süre yaklaşık 30 dakika.

Model ailesinde 11 kW AC şarjın yanında 22 kW’a kadar AC şarj seçeneği de bulunuyor. Bu değerler uygun altyapı ve araç donanımına bağlı olarak kullanılabiliyor.

Yerli üretim Hyundai IONIQ 3 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

KOMPAKT GÖVDEDE 441 LİTRELİK BAGAJ SUNUYOR

Hyundai’nin “Aero Hatch” adını verdiği gövde tasarımında akıcı ön bölüm, yolcuların üzerinde uzanan tavan çizgisi ve arka spoylere doğru alçalan siluet öne çıkıyor. Yaklaşık 0,263 Cd hava sürtünme katsayısına sahip otomobilde, IONIQ ailesinin piksel aydınlatmaları da korunuyor.

Standart gövde 4.155 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik ve 1.505 mm yüksekliğe sahip. N-Line EVO’da uzunluk 4.170 mm’ye çıkıyor. 2.680 mm dingil mesafesi ve düz zemin, kabindeki kullanım alanını destekliyor.

Bagaj kapasitesi toplam 441 litre olarak açıklanıyor. Açık orta konsol ve farklı saklama bölmeleri de kabindeki eşya yerleştirme seçeneklerini artırıyor.

Yerli üretim Hyundai IONIQ 3 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

PLEOS CONNECT SİSTEMİNİ KULLANAN İLK MODEL

IONIQ 3, Avrupa’da Hyundai’nin Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk modeli oluyor. Android Automotive OS tabanlı sistem; navigasyon, araç ayarları ve kişiselleştirme işlevlerini bir araya getiriyor.

Model ailesinde 12,9 inç ve 14,6 inç multimedya ekranları bulunuyor. Sürüş bilgileri ise Trend donanımdan itibaren 10 inçlik LCD ekrandan takip ediliyor. Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısına ek olarak, donanım ve hizmet kapsamına göre Hyundai Dijital Anahtar 2 ve şarj duraklarını planlayan elektrikli araç rota sistemi sunuluyor.

Donanıma bağlı V2L özelliği, otomobilin bataryasıyla uyumlu elektrikli cihazların çalıştırılmasını sağlıyor. İç ve dış bağlantı çözümleri, kamp ekipmanlarından dizüstü bilgisayarlara kadar farklı kullanım alanlarına yönelik hazırlanmış.

Hyundai SmartSense kapsamında ise donanıma göre çevre görüş ve kör nokta görüntüleme sistemleri, ön çarpışma önleme, kör nokta çarpışma önleme ve şerit takip asistanları bulunuyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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