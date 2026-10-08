Türkiye otomotiv endüstrisi, ocak-eylül döneminde ihracatını yüzde 3,1 artırarak 31,1 milyar dolara yükseltti. Sektörün ihracatının yüzde 73,7'si Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, 5 milyar 70 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Fransa ikinci, Birleşik Krallık ise üçüncü sırayı aldı.

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Türkiye otomotiv endüstrisi, ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından derlenen bilgilere göre, sektör yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 3,1 artışla 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık ihracat yaptı.

Türk otomotivinden 9 ayda 31 milyar dolarlık ihracat! En büyük pazar yine Avrupa

TOPLAM İHRACATTAKİ PAY YÜZDE 15 SINIRINA GELDİ

Ocak-eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye satış gerçekleştiren otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içerisindeki payı yüzde 14,8 oldu.

Söz konusu dönemde otomotiv ihracatının yüzde 73,7'si AB ülkelerine gerçekleştirildi. AB ülkelerine dış satım, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,8 artışla 21 milyar 891 milyon 279 bin dolardan 22 milyar 948 milyon 277 bin dolara yükseldi.

Yılın 9 ayında "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna 3 milyar 590 milyon 285 bin, "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi" grubuna 1 milyar 175 milyon 101 bin, "Afrika ülkeleri" grubuna 1 milyar 109 milyon 695 bin, "Bağımsız Devletler Topluluğu" grubuna 940 milyon 755 bin, "Orta Doğu ülkeleri" grubuna 493 milyon 385 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Türk otomotivinden 9 ayda 31 milyar dolarlık ihracat! En büyük pazar yine Avrupa

ZİRVEDE YİNE ALMANYA VAR

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, bu dönemde de en fazla ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den Almanya'ya 2025'in ocak-eylül döneminde 4 milyar 943 milyon dolar olarak kaydedilen otomotiv dış satımı, bu senenin aynı döneminde yüzde 2,6 artışla 5 milyar 70 milyon dolar oldu.

Türk otomotivinden 9 ayda 31 milyar dolarlık ihracat! En büyük pazar yine Avrupa

İKİNCİ SIRADA FRANSA YER ALDI

İkinci basamakta bulunan Fransa'ya senelik bazda yüzde 11,1 artışla 3 milyar 820 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi. 2025'in 9 aylık döneminde bu ülkeye 3 milyar 436 milyon dolarlık ürün satılmıştı.

AB'den ayrılan Birleşik Krallık, 2 milyar 928 milyon dolarla üçüncü basamakta yer aldı.

İTALYA'DA YÜZDE 18,5 ARTIŞ

İtalya'ya otomotiv ihracatında yüzde 18,5 artış yaşandı. Bu ülkeye, geçen yıl ocak-eylül döneminde 2 milyar 356 milyon dolar olarak kaydedilen otomotiv dış satımı bu sene aynı dönemde 2 milyar 790 milyon dolara çıktı.

İspanya ise yüzde 4'lük düşüş ve 2 milyar 456 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan 5'inci ülke oldu.

Ocak-eylül döneminde senelik bazda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler listesinde, Slovenya yüzde 2 düşüş ve 1 milyar 656 milyon dolarla 6'ncı, Polonya yüzde 4 yükseliş ve 1 milyar 393 milyon dolarla 7'nci, Belçika yüzde 1 azalış ve 1 milyar 202 milyon dolarla 8'inci, ABD yüzde 4,7 artış ve 956 milyon dolarla 9'uncu, Romanya yüzde 16 düşüş ve 943 milyon dolarla 10'uncu basamakta yer aldı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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