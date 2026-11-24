Trabzonspor'un ikinci defa Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, 12 yıllık profesyonel kariyerindeki en iyi lig istatistiklerine bordo-mavili ekipte ulaştı.

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Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in ilk 5 haftasında sadece Gençlerbirliği maçında kalesini kapatabilen Andre Onana, Fatih Tekke sonrası göreve getirilen Thomas Reis yönetiminde çıkılan 7 karşılaşmanın 6'sında gol yemedi.

YÜZDE 58 BAŞARI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yüzde 58'lik gol yememe oranına ulaşan 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, lig kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor.

Andre Onana, Trabzonspor'da ikinzi sezonunu geçiriyor.

Benzer bir istatistiği 2022-2023 sezonunda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde finale yürürken (13 maçta 8 golsüz maç-yüzde 62) yakalayan deneyimli eldiven, daha önce forma giydiği hiçbir lig sezonunda bu seviyeye çıkamamıştı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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