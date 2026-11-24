İngiliz temsilcisi Fulham, Trabzonspor’un stoperi için gözünü kararttı. Bordo mavili kulübe 25 ve 28 milyon avroluk teklifler geldiği ancak kabul görmediği iddia edildi. Karadeniz ekibinin bonservis beklentisi 35 milyon avro.

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Thomas Reis ile ligde kazanmaya devam eden Trabzonspor’da transfer hareketliliği de var. Ocak 2026'da Avusturya temsilcisi Wolfsberger'den 5,5 milyon avro bonservis bedeliyle alınan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Chibuike Nwaiwu için Fulham bastırmaya devam ediyor. Bordo mavili ekiple 2030’a kadar mukavelesi olan 23 yaşındaki stoper için şu ana kadar 25 milyon ve 28 milyon avro olmak üzere iki teklif geldiği ancak yönetimin kabul etmediği öğrenildi. Avrupa kulüplerinin yakın takibine giren Nwaiwu’dan beklenti en az 35 milyon avro.

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Chibuike Nwaiwu

‘SAHAYA ODAKLANDIM’

Savunmanın sigortası olan ve şu anda Trabzonspor’da mutlu olduğunu belirten Nijeryalı stoper kararı yönetime bırakmış durumda. Kariyer planlamasının Avrupa’nın büyük liglerinde ve kulüplerinde forma giymek olduğunu gizlemeyen Nwaiwu “Şu anda Trabzonspor ile devam eden bir mukavelem var. Ben transfere değil sahaya odaklanmış durumdayım. Devre arasında veya sezon sonunda neler olur bilemiyorum ancak benim şu anda tek düşüncem Trabzonspor’un başarısı için elimden geleni yapmak” görüşünde. Thomas Reis de Nijeryalı ismin formundan çok memnun.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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