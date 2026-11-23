Futbolda Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sona erdi. Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle 31 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Trabzonspor 28 puanla ikinci, Beşiktaş 25 puanla üçüncü, Fenerbahçe ise 20 puanla 6. sırada haftayı tamamladı.

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Haftanın kapanış maçında İstanbul Başakşehir, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Arca Çorum FK'yi 4-2 yendi.

Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Sahasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, 28 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek 25 puanla ligde 3. basamağa yükselirken sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

Konuk olduğu Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe de 20 puanla ligde haftayı 6. basamakta tamamladı.

SONUÇLAR:

Ligde 12. haftada oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0

Galatasaray-Samsunspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor: 0-2

Kocaelispor-Fenerbahçe: 2-2

Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 2-4

Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0

İstanbul Başakşehir-Arca Çorum FK: 4-2

PUAN DURUMU:

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 12 10 1 1 29 16 13 31 2.TRABZONSPOR 12 9 1 2 27 8 19 28 3.BEŞİKTAŞ 12 8 1 3 27 14 13 25 4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 7 2 3 28 17 11 23 5.KASIMPAŞA 12 6 5 1 19 12 7 23 6.FENERBAHÇE 12 6 2 4 31 12 19 20 7.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 12 6 2 4 23 19 4 20 8.KOCAELİSPOR 12 6 2 4 15 11 4 20 9.GÖZTEPE 12 5 3 4 23 19 4 18 10.ÇAYKUR RİZESPOR 12 5 2 5 15 16 -1 17 11.ARCA ÇORUM FK 12 5 1 6 23 25 -2 16 12.GENÇLERBİRLİĞİ 12 4 2 6 13 21 -8 14 13.ERZURUMSPOR FK 12 4 2 6 10 18 -8 14 14.CORENDON ALANYASPOR 12 3 3 6 10 20 -10 12 15.TÜMOSAN KONYASPOR 12 2 2 8 8 18 -10 8 16.GAZİANTEP FK 12 2 2 8 9 20 -11 8 17.SAMSUNSPOR 12 2 1 9 12 28 -16 7 18.EYÜPSPOR 12 1 0 11 3 31 -28 3

13. HAFTADA DERBİ HEYECANI YAŞANACAK

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya gelecek.

Ligde 13. haftanın programı şu şekilde:

27 Kasım Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Rgüzel)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

28 Kasım Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)

29 Kasım Pazar:

13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

30 Kasım Pazartesi:

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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