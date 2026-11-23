Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek ligde altıncı galibiyetini aldı. Turuncu lacivertli ekipte hat-trick yapan Bertuğ Yıldırım, galibiyetin mimarı oldu.

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Nuri Şahin'in çalıştırdığı İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırladı.

BERTUĞ ŞOV YAPTI

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen ev sahibi turuncu lacivertliler, son anlarda bulduğu dört golle sahadan 4-2 galibiyetle ayıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Eldor Shomurodov, 82, 86 ve 90+1. dakikalarda Bertuğ Yıldırım attı. Çorum Futbol Kulübü'nün gollerini ise 29. dakikada Jesus Ramirez ve 68. dakikada Ermin Mahmic kaydetti.

LİGDEKİ ALTINCI GALİBİYET

Başakşehir bu sezon altıncı galibiyetini elde ederek 20 puanla yedinci sıraya yükseldi. Burak Yılmaz yönetimindeki çıktığı altıncı maçta üçüncü yenilgisini alan Çorum FK ise ligde 16 puanla 11. sırada kaldı.

BİR SONRAKİ RAKİPLER

İstanbul ekibi, Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Çorum FK ise Kocaelispor'u konuk edecek.

Başakşehir - Çorum FK

MAÇTAN KRİTİK ANLAR

29. dakikada Arca Çorum FK öne geçti. Smolcic'in kafayla uzaklaştırdığı top, Çorum FK yarı sahasında Opoku'nun hatası sonucunda Ramirez'in önünde kaldı. Süratle kaleye yönelen ve Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Ramirez, ceza yayı içinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

52. dakikada Skov Olsen'in sağdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

68. dakikada Çorum FK farkı 2'ye çıkardı. Borza'nın soldan ortasında Mahmic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 0-2

74. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brnic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direkten döndü.

78. dakikada İstanbul Başakşehir farkı 1'e indirdi. Shomurodov'un ceza yayının solunda uzak mesafeden yaptığı şık vuruşta, top filelerle buluştu: 2-1

Başakşehir - Çorum FK

82. dakikada turuncu-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Bertuğ Yıldırım, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

86. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Brnic'in sol çaprazdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 3-2

90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Karbownik'in sağdan pasında Bertuğ Yıldırım, ceza yayı çizgisi üzerinden bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Erhan Erentürk'ün müdahale ettiği top, direğe de çarparak filelerle buluştu: 4-2.

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