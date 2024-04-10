İsrail, Hamas liderinin ailesini hedef aldı! Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları şehit oldu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinin aracına saldırı düzenledi.

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da şehit olduğu aktarıldı.

Kaynaklar, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da hayatını kaybettiğini açıkladı.

HENİYYE'DEN İLK AÇIKLAMA

İsmail Haniye ailesinin şehit olmasının ardından açıklama yaptı. Heniyye, saldırının ardından Filistin halkı için verdikleri mücadelede kararlılıklarını kaybetmeyeceklerini dile getirdi. Heniyye şu ifadeleri kullandı.

"İsrail, evlatlarımızı hedef alarak halkımızın kararlılığını kıracağına inanıyor. Bugün 3 oğlumu şehit ettiler. Bu saldırı, Filistin halkının haklı talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı artıracaktır."

BU ACI İLE HALKIMIZ İÇİN ÖZGÜRLÜK OLUŞTURUYORUZ

Haniye, yaptığı açıklamada, oğullarının ve torunlarının İsrail saldırısında hayatlarını kaybettiğini doğrulayarak, öldürülen çocuklarının Hazem, Amir ve Muhammed olduğunu söyledi. Haniye, "Bu acı ve kanla halkımız, davamız ve ulusumuz için umut, gelecek ve özgürlük oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haniye, ayrıca İsrail saldırılarında bugüne 60 aile üyesinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Gazze topraklarında her şeyin ihlal edildiğini gördük. Etnik temizlik ve soykırım savaşı var. Kitlesel yer değiştirme var" dedi.