İsrail, Hamas liderinin ailesini hedef aldı! Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları şehit oldu
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri Heniyye'nin ailesini hedef aldı. İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarından bazıları şehit oldu.
Gazze'de aylardır soykırım yapan İsrail, Hamas liderinin ailesini hedef aldı. İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarından bazıları şehit oldu. Hamas lideri Heniyye'den saldırı sonrasında ilk açıklama geldi.
İSRAİL'DEN HAMAS LİDERİNİN AİLESİNE HAİN PUSU
Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da şehit olduğu aktarıldı.
Kaynaklar, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da hayatını kaybettiğini açıkladı.
HENİYYE'DEN İLK AÇIKLAMA
İsmail Haniye ailesinin şehit olmasının ardından açıklama yaptı. Heniyye, saldırının ardından Filistin halkı için verdikleri mücadelede kararlılıklarını kaybetmeyeceklerini dile getirdi. Heniyye şu ifadeleri kullandı.
"İsrail, evlatlarımızı hedef alarak halkımızın kararlılığını kıracağına inanıyor. Bugün 3 oğlumu şehit ettiler. Bu saldırı, Filistin halkının haklı talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı artıracaktır."
BU ACI İLE HALKIMIZ İÇİN ÖZGÜRLÜK OLUŞTURUYORUZ
Haniye, yaptığı açıklamada, oğullarının ve torunlarının İsrail saldırısında hayatlarını kaybettiğini doğrulayarak, öldürülen çocuklarının Hazem, Amir ve Muhammed olduğunu söyledi. Haniye, "Bu acı ve kanla halkımız, davamız ve ulusumuz için umut, gelecek ve özgürlük oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.
Haniye, ayrıca İsrail saldırılarında bugüne 60 aile üyesinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Gazze topraklarında her şeyin ihlal edildiğini gördük. Etnik temizlik ve soykırım savaşı var. Kitlesel yer değiştirme var" dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi