Hamas lideri Heniyye'nin ailesine suikastta yeni detaylar

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu İsrail'in saldırısında şehit olmuştu. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı.

İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati kampında bayramlaşmaya giden Hamas lideri Heniyye'nin ailesinin bulunduğu araca saldırı düzenlemiş Heniyye'nin 3 oğlunu ve 2 torunun şehit etmişti. Saldırının detayları ortaya çıktı. İsrail basının iddialarına göre saldırı dronelar ile yapıldı.

SALDIRI İHA'LARLA YAPILDI

İsrailli Kanal 14'te yer alan habere göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesine yapılan suikast, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratıyla, İsrail insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildi.

Haberde, "Heniyye'nin aile üyelerinin ortadan kaldırılmasının, İsrail'in Hamas liderlerini takip ettiğinin işareti olduğu" vurgulandı.

"Suikastın Heniye ailesinin seyahat ettiği arabaya yapılan bir İHA saldırısıyla gerçekleştirildiği", saldırının İsrail ordusunun Güney Komutanlığı Ateş Merkezi, Hava Kuvvetleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet arasındaki istihbarat işbirliğiyle yapıldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre ise adı açıklanmayan bir İsrailli güvenlik yetkilisi "suikastın hedefinin Heniyye'nin üç oğlu olduğunu" savundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinin aracına saldırı düzenledi.

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan 3 çocuğu ve 2 torunu şehit oldu. Heniyye Hazım, Emir ve Muhammed'in İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini söyledi. Heniyye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söylemişti.