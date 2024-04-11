MSB duyurdu! Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyini PKK'lı teröristlere dar ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde faaliyet gösteren 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"İNLERİNDE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

MSB, X sosyal medya hesabından düzenlenen operasyona ilişkin şu notu düştü:

Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.