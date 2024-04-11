Türkiye'den ihracatta çifte rekor! Cumhuriyet tarihinde zirveyi kaptı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Nisan 2024 13:04 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye'den 2023 yılı küresel mal ve hizmet ihracatında çifte rekor geldi. Ülkenin küresel mal ihracatından aldığı pay yüzde 1,02'den yüzde 1,08'e yükselirken, hizmet ihracatı da 100,8 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştı.