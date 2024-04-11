Türkiye'den ihracatta çifte rekor! Cumhuriyet tarihinde zirveyi kaptı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'den 2023 yılı küresel mal ve hizmet ihracatında çifte rekor geldi. Ülkenin küresel mal ihracatından aldığı pay yüzde 1,02'den yüzde 1,08'e yükselirken, hizmet ihracatı da 100,8 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştı.
Türkiye'nin geçtiğimiz yıl dünya ihracatındaki payı 1,02'den yüzde 1,08'e yükseldi. Pandemi sonrası ülke ekonomisinde yaşanan zorluklar ihracattaki yükselişi engelleyemedi.
İHRACATTA TARİHİ ZİRVE
Ticaret Bakanlığı X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mal ve hizmet sektöründeki ihracat payı artışında geçtiğimiz yıl tarihi yükseliş yaşandığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:
2023 yılında küresel mal ve hizmet ihracatından alınan payda çifte rekor kırılmıştır.
2023 yılında küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen Türkiye'nin küresel mal ve hizmet ihracatındaki payı artmıştır.
Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay 2022 yılında %1,02 iken 2023 yılında 0,006 puan artışla %1,08'e yükselmiş ve tarihin en yüksek zirvesine ulaşmıştır.
Türkiye'nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay %1,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi