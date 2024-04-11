Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'den geri adım! İnsani yardımlar için yeni bir kapı açılacak

İsrail'den geri adım! İnsani yardımlar için yeni bir kapı açılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;den geri adım! İnsani yardımlar için yeni bir kapı açılacak

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Savunma Bakanı, öncelikle Gazze'deki Filistinlilere olmak üzere yurt dışından yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kara kapısı açılacağını açıkladı.

7 Ekim'den bu yana Filistinlilere uyguladığı şiddetin boyutunu her geçen gün arttıran İsrail, Gazze'de yapılan insani yardım faaliyetlerinin de önüne geçerek zulmünü bambaşka boyutlara çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda 7 insani yardım görevlisinin ölümünden sorumlu tutulan İsrail'e uluslararası kamuoyundan büyük tepki gösterildi.

Sivil altyapısı İsrail tarafından tahrip edilen ve hastalıkların yayıldığı Gazze Şeridi’nin bazı bölgelerinde kıtlık korkusu baş gösteriyor. İnsani krizin boyutu her geçen gün artmakta ve bu da İsrail'i terör devleti niteliğine daha da yakınlaştırmakta. Uluslararası toplumun desteğinin büyük bir çoğunluğunu çoktan kaybeden İsrail, insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması konusunda geri adam zorunda kaldı.

YENİ SINIR KAPISI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni sınır kapısının Gazze sınırının kuzeyinde kurulacağını ve böylece 40 kilometre uzaklıktaki Aşdod'dan tırlarla gelen yardımların ulaşma süresinin kısaltılacağını söyledi. Bakan, söz konusu yeni geçidin İsrail'in Zikim köyü ile Filistin'in es-Siyafa köyü arasında olacağını bildirdi.

Gallant, “Bu, Gazze'yi doldurmayı planladığımız yardım akışı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Ayrıca güvenlik denetimlerini kolaylaştıracak ve uluslararası ortaklarımızla çalışmalarımızı geliştirecek” ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şehit mezarlarında "Türk bayrağı yok" iddiası yalan çıktıAnkara-Diyarbakır turistik hattı ise 19 Nisan Cuma günü ilk seferine başlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de şiddetli fırtına, 3 hortum birden görüldü! Ölü ve çok sayıda yaralı var - DünyaABD'de şiddetli fırtına, 3 hortum birden görüldü!Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan NATO'ya kritik uyarı! "Rusya ile savaşa hazır olun" - DünyaRusya ile savaşa hazır olunTürkiye'den Rusya ve Ukrayna'ya yeni barış anlaşması önerisi: İşte taslakta yer alan maddeler... - DünyaTaslakta hangi maddeler yer alıyor?Pasifik'teki ıssız adada 9 gün: Yapraklarla yazdıkları yazı kurtuluşları oldu - DünyaYapraklarla yazdıkları yazı kurtuluşları oldu12,5 milyar dolarlık davada emlak patronuna idam cezası - Dünya12,5 milyar dolarlık davada emlak patronuna idam cezasıİsrail'den Gazze'de bayram soykırımı! Refah'a "sürpriz" saldırı düzenlendi, 11 Filistinli can verdi - Dünyaİsrail'den bayram soykırımı! Refah'a bomba yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...