İsrail'den geri adım! İnsani yardımlar için yeni bir kapı açılacak

İsrail Savunma Bakanı, öncelikle Gazze'deki Filistinlilere olmak üzere yurt dışından yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kara kapısı açılacağını açıkladı.

7 Ekim'den bu yana Filistinlilere uyguladığı şiddetin boyutunu her geçen gün arttıran İsrail, Gazze'de yapılan insani yardım faaliyetlerinin de önüne geçerek zulmünü bambaşka boyutlara çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda 7 insani yardım görevlisinin ölümünden sorumlu tutulan İsrail'e uluslararası kamuoyundan büyük tepki gösterildi.

Sivil altyapısı İsrail tarafından tahrip edilen ve hastalıkların yayıldığı Gazze Şeridi’nin bazı bölgelerinde kıtlık korkusu baş gösteriyor. İnsani krizin boyutu her geçen gün artmakta ve bu da İsrail'i terör devleti niteliğine daha da yakınlaştırmakta. Uluslararası toplumun desteğinin büyük bir çoğunluğunu çoktan kaybeden İsrail, insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması konusunda geri adam zorunda kaldı.

YENİ SINIR KAPISI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni sınır kapısının Gazze sınırının kuzeyinde kurulacağını ve böylece 40 kilometre uzaklıktaki Aşdod'dan tırlarla gelen yardımların ulaşma süresinin kısaltılacağını söyledi. Bakan, söz konusu yeni geçidin İsrail'in Zikim köyü ile Filistin'in es-Siyafa köyü arasında olacağını bildirdi.

Gallant, “Bu, Gazze'yi doldurmayı planladığımız yardım akışı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Ayrıca güvenlik denetimlerini kolaylaştıracak ve uluslararası ortaklarımızla çalışmalarımızı geliştirecek” ifadelerini kullandı.