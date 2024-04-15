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İyi Parti, Ordu için ikinci kez YSK'nın kapısını çaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İyi Parti, Ordu için ikinci kez YSK&#039;nın kapısını çaldı

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

İyi Parti, Ordu seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ya ikinci kez başvuruda bulundu. Parti yetkilileri ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.

İyi Parti, Ordu'daki seçimlerde 'tam kanunsuzluk' tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuştu. 

Parti, "bazı sandık başkanlarının siyasi parti üyesi olması", "geçersiz oyların tamamının çift mühürlü olması" ve "katlama izi olmayan oy pusulalarının bulunması"nı itirazlarına gerekçe olarak göstermişti.

İyi Parti'nin itirazını görüşen YSK ret vermişti. 

Parti, bir haftanın ardından  Ordu'da seçimin yenilenmesine yönelik YSK'ya ikinci kez başvuruda bulundu.

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İyi Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İyi Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci olmuştu.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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