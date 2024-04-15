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Seçim bitti oy kavgası bitmedi! Muhtar adayı, AK Parti İlçe Başkanı'nı vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seçim bitti oy kavgası bitmedi! Muhtar adayı, AK Parti İlçe Başkanı&#039;nı vurdu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale Balışeyh AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle vuruldu. Irmak hastaneye kaldırılırken zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir kıraathanede yaşandı. AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma yaşandı.

MUHTAR ADAYI AKRABASI OLAN AK PARTİLİ BAŞKANI VURDU

Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak'ı bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Irmak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Irmak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ş.İ.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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