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1 kişinin öldüğü seçim kavgasında 5 kişiye kelepçe

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
1 kişinin öldüğü seçim kavgasında 5 kişiye kelepçe

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te, 31 Mart seçimlerini kazanan ve kaybeden adayların yakınları arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından iki aday yakınlarının karıştığı silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olay sonrasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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