1 kişinin öldüğü seçim kavgasında 5 kişiye kelepçe
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Siirt'te, 31 Mart seçimlerini kazanan ve kaybeden adayların yakınları arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından iki aday yakınlarının karıştığı silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.
Olay sonrasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı