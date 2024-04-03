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Seçim kavgasında silahlar çekildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Seçim kavgasında silahlar çekildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde, birinci olan ve ikinci sırada yer alan iki adayın yakınları arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Biri ağır 4 kişinin yaralandığı okay sonrası ilçe genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında ilçe merkezinde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

BİRİ AĞIR 4 YARALI

Kavgada ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Siirt ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan A.B. (41), helikopterle Siirt'e getirildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.B'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ve jandarma ekiplerince ilçede ve hastanelerde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Siirt Valiliği, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Pervari merkez ve bağlı tüm köylerde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 Nisan 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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