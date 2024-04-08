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Silopi'de seçim kavgası meydan savaşına döndü: 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silopi&#039;de seçim kavgası meydan savaşına döndü: 7 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak Silopi'nin Çalışkan beldesinde seçimi kazanan Tosun ve kaybeden Yiğit aileleri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü. 

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu.

Silopi'de seçim kavgası meydan savaşına döndü: 7 yaralı - 1. Resim

Dün akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Gerginliğin sürdüğü beldede jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı.

Silopi'de seçim kavgası meydan savaşına döndü: 7 yaralı - 2. Resim

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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