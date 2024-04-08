Silopi'de seçim kavgası meydan savaşına döndü: 7 yaralı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme:

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Şırnak Silopi'nin Çalışkan beldesinde seçimi kazanan Tosun ve kaybeden Yiğit aileleri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.