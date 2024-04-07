CHP'den 4. olduğu ilçede seçim itirazı! Refahiye'de oy pusulaları yeniden sayılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4. sırada yer aldığı seçim sonuçlarına itiraz etti. 43 yıl sonra İl Genel Meclisi Üyesi çıkarma yolunda olduklarını iddia eden CHP'nin itirazı sonrası İl Genel Meclisi oy pusulaları yeniden sayılıyor.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına gitti. Ülke genelindeki sonuçlarda CHP uzun yıllar sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı. Seçimin üstünden bir hafta geçerken sandık sonuçlarına itirazlar sürüyor. Hatay başta olmak üzere birçok noktada itiraz eden CHP, bu kez sandıktan 4. çıktığı Refahiye'de sonuçlara itiraz etti.,

CHP REFAHİYE'DE SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ

CHP, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gerçekleştirilen seçimlerde özellikle İl Genel Meclisi ile ilgi sayımlarda hatalar olduğu gerekçesi ile oy pusulalarının yeniden sayılmasını istedi. YSK’nın itirazı kabul etmesi üzerine bugün Erzincan Adliyesinde oy pusulaları yeniden sayılmaya başladı.

43 YIL SONRA MECLİS ÜYESİ ÇIKARMA NOKTASINDAYIZ

Yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve 132 sandıkta sayımın yeniden yapıldığını belirten CHP Erzincan İl Yöneticisi Yalçın Tanrıverdi, “Yaptığımız çalışmalar, incelemeler Refahiye'den 43 yıl sonra İl Genel Meclisi Üyesi çıkarma yönündeydi. Fakat Refahiye'den açıklanan rakamlar ile bizim kayıtlarımız arasında çeşitli sandıklarda aşırı farklar tespit ettik. İtirazımız kabul edildi. Erzincan Adliye Sarayı'nda Refahiye İl Genel Meclis oy pusulaları yeniden sayılmaya başladı. Parti yöneticilerimiz ve avukatlarımızla sayımı takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İLDE DÖRDÜNCÜ, BELEDİYE MECLİSİNDE LİSTEDE DAHİ DEĞİL

Refahiye Belediye Başkanlığı seçimlerini Büyük Birlik Partisi adayı Fatih Kök, yüzde 54 oy alarak kazandı. AK Parti ikinci, YRP üçüncü sırada yer aldığı seçimlerde CHP ise dördüncü sırada kaldı.

İlçe Belediye Meclisi'nde ise BBP, AK Parti, YRP, İYİ Parti ve BTP listede yer alırken, CHP listeye dahi giremedi.