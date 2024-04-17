AK Parti Meclis Grup Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Seçim değerlendirmesi yapan Erdoğan, "Sandıktan çıkan her takdir saygındır. Siyasetçinin millet iradesini küçümseme hakkı yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası gerçekleştirilen AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

"ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

Seçimlerde Cumhur İttifakı alnının akıyla çıkmıştır. Hiç şüphesiz burada en büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. AK Parti teşkilatları hem kampanya dönemi boyunca hem de sandık günü olağanüstü bir fedakarlıkla çalıştı, mücadele etti, emek verdi. Teşkilat mensuplarımız ramazan ayında iftar programlarıyla, ev ve esnaf buluşmalarıyla, çarşı pazar ziyaretleriyle, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy dolaşarak halkımızla birlikte oldular. 31 Mart seçim sürecinde ulaşılmadık hiç kimseyi bırakmama şiarıyla gece gündüz koşturan genel merkez birimlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, il, ilçe, belde teşkilatlarımıza, belediye başkan adaylarımıza ve aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize, sandıklara titizlikle sahip çıkan müşahitlerimize, partimize, davamıza ve mücadelemize güçlü destek veren her bir kardeşime buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

"SEÇİMİN HUZURLA İCRA EDİLMESİNDEN MEMNUNUM"

31 Mart'ta demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik. Huzurla icra edilmesinden memnunum. Aldığımız tedbirler sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Yurdumuzda vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN FAŞİZAN TEŞEBBÜSLERİ AMACINA ULAŞAMADI"

Bölücü örgütün faşizan teşebbüsleri de amacına ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayan. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen ülkemiz sandık sınavından başarı ile çıktı. Hep beraber olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart seçimlerinin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

"SİYASETÇİNİN MİLLET İRADESİNİ KÜÇÜMSEME HAKKI YOK"

İttifakımız Türkiye bekasının teminatı olmayı sürdürecektir. Sandığın gücüne güç katan her seçim Türk milleti için kazanımdır. Ülkemiz tüm vesayet girişimlerini üstesinden bu anlayış ile hareket ettiği için gelebilmiştir. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma görmezden gelme hakkı yok. Sandığa giden tüm vatandaşlarımıza minnettarız. Sandıktan çıkan her takdir saygındır. Siyasetçinin millet iradesini küçümseme hakkı yoktur.

Hatay'da YSK'nın baskı altına alınması için her türlü yol denendi. CHP'nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da YSK son noktayı koymuştur.

Düşük katılım oylarımızı etkiledi. Herkes kendi muhasebesini yapacaktır. Nedenlerini en ince ayrıntılarına kadar analiz ediyoruz. Bunu genel seçim gib düşünüp sanki ülkeyi yöneteceklerini düşünenler var... Yerel ve merkezi iktidar olarak ikilik çıkaranlar var..."

Ayrıntılar geliyor...