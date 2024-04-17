Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-İran gerginliği yorumu dünyada manşet oldu

İsrail ve İran arasındaki gerginliğin savaşa dönme ihtimali hem bölge ülkelerini hem dünyayı tedirgin etti. Dün akşam Kabine sonrası konuşan ve son durumdan İsrail lideri Netanyahu'yu sorumlu tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise dünyada manşet oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün seçim sonrası ilk kez gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL ATEŞİ BÖLGEYE YAYMAK İÇİN PROVOKATİF ADIMLAR ATIYOR"

İsrail-İran gerginliğine değinen "Hafta sonu yaşanan hadiseler hem Batı'nın çifte standartlı tutumunu hem de tüm bölgeyi sarabilecek bir savaş ihtimalinin çok uzak olmadığını göstermiştir. Son olayda problemin kaynağı doğru tespit edilmelidir. Sadece 13 Nisan gecesine bakarak bir değerlendirmede bulunmak, hakkaniyetli, adaletli ve ilkeli bir tavır olmayacaktır. 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümeti, ateşi bölgeye yaymak için provokatif adımlar atmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuku ve Viyana Sözleşmesi'ni çiğneyerek, Şam'daki İran Büyükelçiliği'ni hedef alması, bardağı taşıran son damla oldu. İsrail yönetiminin uluslararası teamülleri ayaklar altına alan hoyratlığına birkaç ülke dışında tepki veren çıkmadı." dedi.

"KINANMASI GEREKEN NETANYAHU'DUR"

Erdoğan, aylardır İsrail'in saldırgan tutumuna ses çıkartmayanların, İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Oysa burada öncelikle kınanması, telin edilmesi gereken Netanyahu'nun ta kendisidir. Gazze'de kadın, çocuk, bebek, sivil demeden 34 binden fazla masumu katleden, yardım malzemesi almak için sıra bekleyen insanları bombalayan, tam 193 gündür tüm dünyanın gözleri önünde soykırım uygulayan Netanyahu'dan başkası değildir." dedi.

DÜNYA BASININDA YANKI UYANDIRDI

Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Times of Israel söz konusu haberinde; "İsrail'i ve liderliğini sürekli eleştiren Türk lider '13 Nisan akşamı yüreklerimizi yakan gerilimin asıl sorumlusu Netanyahu ve onun kanlı yönetimidir' dedi" ifadelerine yer verdi.

Al Arabiya ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısının asıl sorumlusunun İsrail Başbakanı Netanyahu olduğunu söyledi" ifadelerini kulandı.

Yunan medyasından Ethnos, başka bir noktaya dikkat çekerek "Erdoğan, İran ile İsrail arasında dengeleyici bir rol oynuyor" dedi.

İran merkezli Press TV'nin haberinde ise şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da artan gerilimin sorumlusunun yalnızca İsrail rejimi olduğunu söyledi"

Katar merkezli Al Jazeera'nin hazırladığı haberde ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da son dönemde tırmanan gerilimin tek sorumlusunun Netanyahu ve hükümeti olduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.