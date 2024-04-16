Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teleferik ve yangın facialarına yönelik ana muhalefete sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki 174 vatandaşın mahsur kaldığı teleferik kazası ve Beşiktaş'taki 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın facia üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan elim kazalarda sorumluların en kısa sürede tutuklandığını belirten Erdoğan, "Güya hak, hukuk ve adalet adına Van’a koşanlar Beşiktaş’ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadı. Bunun adı sadece vicdansızlık değil aynı zamanda ikiyüzlülüktür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ve Beşiktaş'ta meydana gelen facia niteliğindeki kazalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, ana muhalefeti sert bir dille hedef aldı.

Erdoğan, X sosyal medya hesabı üzerinde şunları söyledi:

"TELEFERİK FACİASI HEPİMİZİN YÜREKLERİNİ DAĞLADI"

Bayramın üçüncü günü Antalya’da meydana gelen teleferik faciasıyla hepimizin yürekleri dağlandı. Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı bu elim kazada 174 insanımız da kabinlerde saatlerce mahsur kaldı. 23 saat süren bir tahliye operasyonuyla 174 vatandaşımızın tamamını burunları kanamadan kurtardık.

"DEVLETİ TÖHMET ALTINDA BIRAKTILAR"

Yaşanan olayla ilgili ihmali, kusuru ve sorumluluğu olanlara dair yargımız süratle harekete geçmiş, 5 kişi tutuklanmıştır. Ana muhalefet partisi yöneticilerinin ve medya organlarının, daha olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma, devletin diğer kurumlarını töhmet altında bırakarak asıl sorumluları koruma çabaları gözlerden kaçmamıştır.

"MUHALEFET CEPHESİNDEN HİÇBİR TEPKİ GELMEDİ"

Maalesef aynı vicdansızlığın bayramdan hemen önce Beşiktaş’ta yaşanan yangın faciasıyla ilgili de sergilendiğini gördük. İhmaller ve skandallar zincirinin bir sonucu olarak rızkının peşindeki 29 emekçi kardeşimiz İstanbul’un göbeğinde hayatını kaybetti. Ancak ne sendikalardan ne basın-yayın kuruluşlarından ne de muhalefet cephesinden kayda değer hiçbir tepki gelmedi.

"SADECE VİCDANSIZLIK DEĞİL AYNI ZAMANDA İKİYÜZLÜLÜK"

Güya hak, hukuk ve adalet adına Van’a koşanlar Beşiktaş’ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadı. Bunun adı sadece vicdansızlık değil aynı zamanda ikiyüzlülüktür. Hem Antalya’daki hem de Beşiktaş’taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyorum.

BAŞSAĞLIĞI VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Birilerinin ihmali veya sorumsuzluğu dolayısıyla benzer acıların tekrar yaşanmaması için Çalışma, Turizm ve İçişleri Bakanlıklarımız vasıtasıyla tedbirlerimizi ve denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Bu vesileyle trafik kazalarında ve her iki faciada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.