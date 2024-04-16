Siber saldırı düzenlendi, belgeler ele geçirildi! İsrail ve suç ortakları dünyaya hesap verecek

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, siber saldırıya uğradı. Uluslararası internet korsanları, İsrail'in güvenlik sitelerine sızarak, işlenen suçları ve ortaklarını dünyaya açık etmekle tehdit etti.

Gazze ve İran saldırılarıyla Orta Doğu'da gerilimi son haddine çıkaran İsrail'den bir güvenlik zaafı daha geldi. İsrail Haaretz gazetesi, uluslararası bilgisayar korsanlarının nisan ayı başında, İsrail güvenlik sitelerine sızdığını öne sürdü.

İSRAİL VE SUÇ ORTAKLARI DÜNYAYA AÇIK EDİLECEK

Haaretz gazetesine göre, internet korsanları sızdırılan bilgiler üzerinden İsrail'in işlediği suçları ifşa etmek ve uluslararası suç ortaklarını dünyaya açık etmekle tehdit etti.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Savunma Bakanlığından sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin yer aldığı Telegram sayfasında yapılan incelemede, bundan hedeflenen şeyin, İsrailli yetkililer için elektronik mahkeme kurmak olduğunu belirten bilgisayar korsanları diğer internet korsanlarını da kendilerine katılma çağrısı yaptı.

"KADINLARI VAHŞİCE KATLEDEN SİYONİSTLER"

İnternet korsanları tarafından yapılan çağrıda ayrıca, dünyada özgürlük arayışında olan tüm internet korsanlarından, Siyonist suçlulara karşı cezalarının verilmesi için kendilerine katılmaları istendi.

Telegram sayfasının 2 Nisan'da yayımlanan açılışında, "Elektronik mahkeme, suçluların yargılandığı bir mahkeme olup, bugün suçlular masum Filistinli çocukları ve kadınları vahşice katleden Siyonistlerdir. Şimdi artık onların cezalarından sorumlu olanlar da sızma işlemini gerçekleştiren casuslar olacaktır." ifadeleri yer aldı.

BELGELERİ YAYIMLAMAKLA TEHDİT ETTİLER

Söz konusu Telegram sayfasında, 4 Nisan'da İsrail Savunma Bakanlığına sızma girişiminin gerçekleştirildiği belirtilerek onlarca belge yayımlandı. İnternet korsanları "İnsan hakları sloganları atan tüm ülkelerin yalanları ortaya saçılmadan 500 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını" istedi. Site, 6 Nisan'a dek sızdırdığı belgeleri yayımlamayı sürdürdü.

İRAN'LA MI İLİŞKİLİ?

Gazete, İsrailli bir araştırmacıya göre, söz konusu siber operasyonunun İran ile ilişkili olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.Söz konusu hacker topluluklarının çoğunluğunun siber dünyada ikinci dereceden ve daha çok dijital suçlara aşina yeteneklere sahip profesyonel gruplardan oluştuğuna işaret eden gazete, bu grupların askeri siber yeteneklere sahip hükümet grupları olmadığının altını çizdi.