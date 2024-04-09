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Haberler > Dünya > İsrail'den tarihe geçen istihbarat zaafı! Yapay zeka destekli katliam makinesi Lavender'in beyni ifşa oldu

İsrail'den tarihe geçen istihbarat zaafı! Yapay zeka destekli katliam makinesi Lavender'in beyni ifşa oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;den tarihe geçen istihbarat zaafı! Yapay zeka destekli katliam makinesi Lavender&#039;in beyni ifşa oldu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yapay zeka sistemleri ile sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'den büyük bir istihbarat hatası geldi. Gazze'deki yapay zeka destekli soykırım makinesi Lavender'i (Lavanta) yöneten ordunun zirvesindeki ismin kimliği ifşa oldu. Takma adla yazdığı kitap sebebiyle Google hesabının ortaya çıkmasının ardından, Lavander yapay zeka stratejisinin mimarının General Yossi Sariel olduğu belirlendi.

Gazze'de 10 binlerce masum Filistinli sivili öldüren İsrail'den akılalmaz bir istihbarat hatası geldi. Unit 8200’nin başkanı Yossi Sariel’in Amazon'da satışa sunduğu kitap, kimliğini kendi eliyle ifşa etmesine sebep oldu.

LAVENDER YAPAY ZEKA SİSTEMİNİN BEYNİ

İngiltere'nin en önemli basın kuruluşlarından The Guardian'ın haberine göre, İsrail'in yapay zeka destekli katliam makinesi Lavender sisteminin beyni olan ordu komutanının kimliği ifşa oldu.

İsrail'den tarihe geçen istihbarat zaafı! Yapay zeka destekli katliam makinesi Levander'in beyni ifşa oldu - 1. Resim

2021 yılında Amazon'da "The Human Machine Team" adıyla satışa koyulan kitap, takma isimli yazarın Google hesabını ele verdi. Böylece kitabın yazarının İsrail Siber İstihbarat Teşkilatı Unit 8200'nin komutanın General Yossi Sariel olduğu ortaya çıktı.

Kendini yazdığı kitapla ifşa eden üst düzey komutanın, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) Gazze'de sayısız katliamı yönlendiren yapay zeka destekli sistem Lavender'in temelini oluşturması ise dikkat çekti.

İsrail'den tarihe geçen istihbarat zaafı! Yapay zeka destekli katliam makinesi Levander'in beyni ifşa oldu - 2. Resim

KATLİAM MAKİNESİ: LAVENDER

İnsan hedeflerini oluşturmak için kullanılan bu yapay zeka sistemi, şu ana kadar 37 bin Filistinliyi "Hamas militanı" şeklinde işaretledi. Lavender'in Hamas'tan kabul ettiği her ev, İsrail'in hava saldırısına hedef oluyor.

Sistem Filistinlilerin sosyal medya hesaplarına, WhatsApp numaralarına odaklanarak hedef belirliyor.

Lavender bir kişiyi işaretlediğinde, rütbesine göre çevresinde katledilecek kişi sayısı da artıyor.

İsrail'den tarihe geçen istihbarat zaafı! Yapay zeka destekli katliam makinesi Levander'in beyni ifşa oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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