Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayii vurgusu: Dünyada ilk 3'teyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayisindeki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "TB2 Akıncı ve Aksungur hava araçlarımız ile dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İhraç ettiğimiz ürün sayısı ise 230'u buldu. 2023 yılı İHA ihracatımız 1,8 milyar dolara ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası Beştepe'de 3 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk savunma sanayisinde son yıllarda gerçekleşen büyük atılımlar üzerine değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK"

Göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 80'ler seviyesinde olan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirmiş bulunuyoruz. Öyle günler oldu ki, ücretini peşin ödediğimiz silahlar bile teslim edilmedi. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesi göstermesek bugün hala aynı şeyleri yaşıyor olurduk.

"DÜNYADA İLK 3 ÜLKE GİRDİK"

TB2 Akıncı ve Aksungur hava araçlarımız ile dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İhraç ettiğimiz ürün sayısı ise 230'u buldu. 2023 yılı İHA ihracatımız 1,8 milyar dolara ulaştı. KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Maalesef muhalefet aktörleri de bunlara destek veriyor. Savunma şirketlerimize hayasız akınlar karşısında biz geri atmayacağız. Her alanda iftihar vesilesi olan şirketlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.