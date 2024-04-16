Erdoğan kişi başına düşen milli gelir açıklaması: "Dünyanın en büyük 11'nci ekonomisiyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Erdoğan, seçimlerin ardından ekonomi ve terör başta olmak üzere acil sorunlara odaklandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 3 saat süren kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Orta Vadeli Program'ın sonuç verdiğini söyleyen Erdoğan, "Tarihimizde ilk kez kişi başına düşen gelirde 13 bin doları aşmış olduk. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 11'nci ekonomisiyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde;

'SEÇİM GÜNDEMİNİN GERİDE KALMASIYLA ARTIK MESELELERE SON VERİLME DÖNEMİDİR'

Aziz milletim ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla birlikte özellikle bunu söylüyorum seçim tarihi boyunca gidiş gelişler artık asıl meselelere son verilme dönemidir.

'EKONOMİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ACİL SORUNLARIMIZA ODAKLANMIŞ BULUNUYORUZ'

Ekonomi, güvenlik, deprem, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz.

Kovid-19 salgınıyla başlayan, küresel ekonomik kriz enflasyon boyutuyla hala devam ediyor. Enflasyonu kontrol altına almak konusunda hemen herkes ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye olarak bu olumsuzlukların yansımalarını maalesef biz de hissediyoruz.

'ORTA VADELİ PROGRAMIN MÜSPET SONUÇLARINI ELDE ETMEYE BAŞLADIK'

Ekonomideki yol haritamıza sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. Geçen sene uygulamaya koyduğumuz Orta Vadeli Programın müspet sonuçlarını elde etmeye başladık.

Tarihimizde ilk kez kişi başına düşen gelirde 13 bin doları aşmış olduk. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 11'nci ekonomisiyiz.

Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun sıkıntılarını biliyoruz. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist tavırdan uzak duracağız.

Yeni dönemde Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi ekibimiz bununla ilgili hazırlıkları yaptı. Çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

'SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMAYARAK MİLLETİMİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRDİK'

Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu kıymetli kararının ne kadar önemli olduğunu zamanla daha iyi göreceğiz.

Uyguladığımız politikaların etkisiyle cari açıkta daralma başladı. Ocak ayında yıllık cari açık geçen seneye kıyasla 15 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolara geriledi.

Ramazan Bayramı'nı ruhuna uygun bir şekilde kırgınlıkları giderdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kardeşlik şölenine dönüştürdük. Rabbimden bizleri daha nice Ramazan-ı Şeriflere ve bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum.

Muhalefetten gelen eleştirilere rağmen hizmete aldığımız köprülerin ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını bir kez daha görmüş olduk.

Osmangazi Köprüsü araç geçişi 941 binden fazla, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı 2 milyon 213 bin, Antalya Havalimanı 2024 yolcu rekoru 11 bin 260 yolcu, YHT yolcu sayısı 1 milyon.