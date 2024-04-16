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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kriz iddialarına Şimşek cevap verdi: Bizim gündemimiz yoğun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kriz iddialarına Şimşek cevap verdi: Bizim gündemimiz yoğun

Politika Haberleri

 Bakan Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında kriz çıktığı iddialarına cevap verdi. Şimşek, "Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun" diyerek "Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" ifadelerini kaydetti. 

Bazı yayın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında aralarında kriz çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. 

Önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı. Ardından Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 

Açıklamasında dedikodulara itibar edilmemesini söyleyen Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. 

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Şimşek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kaydetti:

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. 

Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.  

'BİZDEN DUYMADIKLARINIZA İTİBAR ETMEYİN'

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.   

Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. 

Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.

 

Düzenleyen:  - Politika
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