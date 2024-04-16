Cumhurbaşkanlığı'ndan "Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktı" iddiasına yalanlama

Bazı yayın organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında kriz çıktığı iddiaları ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü iddiası doğru değildir. Herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır." denildi.

rdoCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

"KALKINMA PLANI SÜRDÜRÜLMEYE DEVAM EDECEK"

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."