Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor! Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir buçuk ay sonra toplanan kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunuyor. Antalya'da yaşanan teleferik faciasına yönelik değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Sorumlular adaletten kaçamaz" dedi.

31 Mart yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı dolayısıyla yaklaşık bir buçuk aylık ara veren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Muhalefetten gelen eleştirilere rağmen hizmete aldığımız köprülerin ve otoyollarımızın bayramda trafiği ne kadar rahatlattığını bir kez daha görmüş olduk.

Osmangazi Köprüsü araç geçişi 941 binden fazla, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı 2 milyon 213 bin, Antalya Havalimanı 2024 yolcu rekoru 11 bin 260 yolcu, YHT yolcu sayısı 1 milyon.

"SORUMLULAR GÖZDEN KAÇMADI"

23 saat süren bir tahliye operasyonuyla 174 vatandaşımızı tamamını burunları kanamadan kurtardık. Kurtarılan vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan olayla ilgili bir ön rapor hazırlandı. Muhalefetin asıl sorumluları koruma çabaları gözden kaçmadı.