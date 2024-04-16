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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjde!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan atama bekleyen öğretmenlere müjde!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya gelerek gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası ulusa seslendikten sonra gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gazetecilerle görüşmesi şu şekilde:

Diplomasi trafiğiniz bayram sonrası bir hayli hareketli, gündeminizde neler var?

Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Tanzanya, Afrika'nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye'ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor.

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Önümüzdeki günlerde bir de Bağdat ziyaretiniz olacak. Hangi konular gündemde? Terörle mücadelede yeni aşama diyebilir miyiz?

Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjde! - 2. Resim

Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in bir ziyareti söz konusuydu, tarih netleşti mi?

Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?

CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjde! - 3. Resim

Öğretmen ataması söz konusu mu?

Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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