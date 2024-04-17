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‘Şatafatlı’ görüntüler MKYK masasında! Erdoğan’ın teşkilatı uyarması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Şatafatlı’ görüntüler MKYK masasında! Erdoğan’ın teşkilatı uyarması bekleniyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MKYK üyeleri ile bir araya gelecek. Toplantıda AK Partili isimlerin tepki çeken şatafatlı tatil ve yemek görüntüleri de gündeme gelecek.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün önce TBMM’de AK Parti grubunda konuşacak, ardından da AK Parti Genel Merkezinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bir araya gelecek. Seçim sonuçlarının detaylı bir analizi yapılacak. Seçim yenilgisinin sebepleri tartışılacak ve nerede hata yapıldığı değerlendirilecek. Bazı bakanların da sunum yapacağı toplantıda, önümüzdeki dönemin yol haritasının belirleneceği ifade ediliyor. 

AK Parti geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de olağanüstü kongreye gitmiş, 75 kişilik MKYK listesinde yüzde 65 değişim gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Takımı olan 18 kişilik MYK’da ise dört isim dışında değişime gitmemişti. 

Öte yandan, MKYK toplantısında, son dönemde bazı AK Partili isimlerin tepki çeken şatafatlı tatil ve yemek görüntülerinin de gündeme gelmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda teşkilatı uyarması bekleniyor. Erdoğan’ın vatandaşın tepkisini çeken görüntüler ile partinin kuruluş ilkelerine aykırı hareket edilmemesi konusunda bir dizi uyarılarda bulunacağı ifade ediliyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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