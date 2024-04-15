Istakoz fotoğrafı gündem olmuştu! Şebnem Bursalı özür diledi

Yediği ıstakozu paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, tepkilerin ardından açıklama yaptı. Özür dileyen Bursalı, "Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken; bunu fırsat bilip Antalya’daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'dan paylaştığı ıstakozlu yemek fotoğrafı bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

"FOTOĞRAFIM HAKLI TEPKİYE SEBEP OLDU"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bursalı, "Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur." dedi.

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM"

Bursalı açıklamasına şöyle devam etti: "30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sayın Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞANLARI ÇOK İYİ ANLIYORUM"

▪️ Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya’daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

▪️ İstanbul’un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya’da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz! Kamuoyuna saygıyla sunarım."