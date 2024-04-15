AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 08:29 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 08:54 - Güncelleme:

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Şebnem Bursalı kim, hangi partiden milletvekili araştırılıyor. Şebnem Bursalı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi gündeme geldi.