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AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şebnem Bursalı kim, hangi partiden milletvekili araştırılıyor. Şebnem Bursalı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi gündeme geldi.

AK Parti İzmir milletvekili olan Şebnem Bursalı'nın kim olduğu ve hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

13 Haziran 1972 tarihinde Aydın'da doğan Bursalı, gazeteci ve TV programcısıdır. 

Üniversite eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. 

Mezun olduktan sonra 1 yıl TRT'de çalıştı ardından 1994 yılında Sabah Grubuna geçiş yaptı. AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Muhabirlik, gazetecilik ve yapımcılık görevlerini üstlendi. 

10 yıldan fazla Yeni Asırda yazdı ve Ankara Temsilciği görevini üstlendi. 

Takvim gazetesinin Ankara Temsilciliğini yaptı.

2008 yılının Kasım ayından itibaren başladığı Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni görevini uzun yıllar sürdürdü. 

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde AK Parti 28. dönem İzmir Milletvekili olarak seçildi. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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