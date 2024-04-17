YSK'dan Hatay ve Ordu itirazlarıyla ilgili açıklama

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 17 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 12:31 - Güncelleme:

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından, CHP'nin Hatay ve İyi Parti’nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlara ilişkin konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugün muhtemelen görüşülür" dedi.