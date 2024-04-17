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YSK'dan Hatay ve Ordu itirazlarıyla ilgili açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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YSK&#039;dan Hatay ve Ordu itirazlarıyla ilgili açıklama

Gündem Haberleri  / Ajanslar

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, CHP'nin Hatay ve İyi Parti’nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlara ilişkin konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugün muhtemelen görüşülür" dedi.

Türkiye, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimlerinde 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise yerel seçim çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor.

HATAY VE ORDU AÇIKLAMASI

Bugün saat 14.00'te toplanacak kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de bugün yapılacak toplantının öncesinde YSK binasına girişi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yener, CHP’nin Hatay seçimlerine ve İyi Parti’nin Ordu seçimlerine yönelik "tam kanunsuzluk" nedeniyle yaptığı itirazlara ilişkin, “Bugün büyük ihtimalle görüşülür” dedi.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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