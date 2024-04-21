İyi Parti'nin genel başkan adayı Koray Aydın'dan iddialı çıkış: 1,5 ay içinde gidenler, küsenler geri gelecek

İyi Parti'de genel başkanlığa aday olan Koray Aydın, delegelerle yaptığı toplantıda ilk turda kazanacaklarını söyledi. Aydın, "Sadece genel başkanı tanıyarak, onun etrafında toplanarak siyaset yapılmıyor" deyip 1,5 ay içerisinde "Dışarıda kalan, küsüp giden, bir kenara çekilenlerin" yeniden parti bünyesine geleceklerini ifade etti.

Yerel seçimlerdeki başarısızlığın ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Genel başkanlık yarışında İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın da 'varım' demişti.

Aydın 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay öncesi bugün delegelerle bir toplantı düzenledi. Burada partinin kuruluş döneminden bu yana değişimlere dikkati çeken Aydın, "Dışarıda kalan, küsüp giden, bir kenara çekilen bütün dava arkadaşlarımızı, göreceksiniz çok sürmeyecek 1,5 ay içerisinde bu partinin bünyesinde daha da çoğalarak bir araya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKLERİ GÖRMEZSENİZ GELECEĞİ PLANLAYAMAZSINIZ'

Partinin dirilişi için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu anlatan Aydın, "İlk kuruluş döneminde, gençlik kollarının ilk varlığında, kalabalıktan binanın içine girilmiyordu. Şimdi gençlik kolları yok oldu. Parti kadın hareketi, kadınları sadece kendi alanları içerisinde çalıştırmak değildir. Onların içerisinde öne adım atıp vitrine çıkaracağımız, partinin çoğalması için bütün alanlarda görev vereceğimiz kadınlara ihtiyaç var. Şu anda 4 kadın milletvekilimiz var, geri kalanların hepsi erkek. Yaş ortalaması da en fazla olan partiyiz. Gerçekleri görmezseniz geleceği planlayamazsınız. Gençliğe dair olan yapılanmayı müthiş derecede genişleteceğim." görüşünü paylaştı.

'GENEL BAŞKANIN ETRAFINDA TOPLANARAK SİYASET YAPILMAZ'

Aydın, kadınların, gençlerin ve parti teşkilatının, genel başkana bağlı olduğunu ve bir insanın bu kadar şeyi yönetemeyeceğini dile getirerek, "Sadece genel başkanı tanıyarak, onun etrafında toplanarak siyaset yapılmıyor. Görev alan bütün arkadaşlarım, kendilerine verdiğimiz görev alanı içerisinde kendi görevlerini yapacaklar. Baktık ki bir yerde aksama var, yürümüyor, yapamıyor, bir aylık süreden sonra oğlum bile olsa değiştiririm." açıklamasında bulundu.

'İLK TURDA KAZANACAĞIZ'

Hedeflerinin 1 milyon üye sayısı olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Cenabıallah nasip edecek biz bu kongreyi ilk turda kazanacağız. Bu partinin sahipleri, orada oy kullanacak olan üst kurul delegelerimizdir. 5 milyon 100 bin kişiyi onlar temsil ediyor. Başka bir yerden düşünmeye ve yardım etmeye gerek yok. Onlar gereğini yaparlar, herkesin de hakkını verirler sandıkta. Cumartesi bunu hep beraber göreceğiz. İstanbul'da yüzde 50 barajının üstünde bir gücü yakaladık daha da arttıracağız. Büyük il statüsünde olan bütün yerlerde yüzde 50'nin üstündeyiz. İzmir'de yüzde 95 oldu. Yanımızda olmayan bir tane yok, hepsiyle beraberiz."