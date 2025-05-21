Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da KKTC mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da "Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi"nde değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde gidilecek çok mesafe var. Siz kardeşlerimle hedefe varacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum." dedi. KKTC ile ilgili de konuşan Erdoğan, "KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da "Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

"Önümüzde gidilecek çok mesafe var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz kardeşlerimle hedefe varacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum." dedi.

"KKTC’yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum." diye konuşan Erdoğan, "KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Macaristan'ın teşkilatımız ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki rolüne büyük önem atfediyoruz. Macaristan'ın iş birliğimizin nişanesi olarak TÜRKSOY'a katılımını teşvik ettiğimizi belirtmek istiyorum.

"HEDEFE VARACAĞIMIZDAN HİÇBİR ŞÜPHE DUYMUYORUM"

Teşkilat olarak nice zorluğun, önyargının, engelin üstesinden geldik. Bugün parmakla gösterilen bir seviyedeyiz. Önümüzde gidilecek çok mesafe var. Siz kardeşlerimle hedefe varacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum.

"PARMAKLA GÖSTERİLEN SEVİYEDEYİZ"

Orta koridorun başarısı için teşkilat bünyesinde iş birliğine büyük önem veriyoruz. Teşkilat olarak nice zorluğun, ön yargının, engelin üstesinden geldik. Geriye baktığımızda bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz.

KKTC MESAJI

Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da, Bosna'da ve bugün de Gazze'de yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Uzak olmayan bir gelecekte KKTC’yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz.

Türk devletleri olarak tarihin ve medeniyetin kesişim noktasında, Doğu'nun bilgeliğiyle Batı'nın dinamizmini birleştiren köklü bir mirasın taşıyıcılarıyız. Kafkaslarda yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış konusunda mutabık kalmasına memnunuz.

"GAZZE'NİN YENİDEN İMARI İLE KALICI BARIŞ SÜRECİ ÇABALARINA KATKIMIZ ÖNEMLİDİR"

Modern zamanların en şiddetli insani felaketinin yaşandığı Gazze'de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması, Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor. Gazze'deki ölümler haham ve siyasetçilerin desteklediği faşist ideoloji kaynaklı. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili kapsamlı ateşkese ve adil bir barışa ulaşılması yönünde her iki ülkeyle yoğun temaslarımızı sürdüreceğiz. Türk dünyası olarak ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz sevkiyatı, Gazze'nin yeniden imarı ile kalıcı barış süreci çabalarına katkımız önemlidir.