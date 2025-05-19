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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve sporcularla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve sporcularla buluştu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve sporcularla buluştu - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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