Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve sporcularla buluştu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru