Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve sporcularla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Mayıs 2025 20:10 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 20:15 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Ayrıntılar geliyor... İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru