Bursa'da vicdanları sızlatan olay! Metrelerce sürükledi, sopayla dövdü: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 10:37 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 11:28 - Güncelleme:

Şiddet, Refah, Bursa, İnegöl, Kamyonet, Hayvan Hakları, Haber

Bursa İnegöl'de "Böyle vicdansızlık görülmedi" dedirten bir olay yaşandı. Kamyonetin arkasına bağladığı büyükbaş hayvanı yol boyunca sürükleyen sürücü, yorgunluktan yere yığılan hayvanı sopayla döverek ayağa kaldırmaya çalıştı. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal bir mahallede dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler gündem oldu. YORGUNLUKTAN YERE YIĞILAN HAYVANI SOPAYLA DÖVEREK KALDIRMAYA ÇALIŞTI Söz konusu görüntüde; kamyonetin arkasına bağlanan büyükbaş hayvanın yürümekte zorlandığı, ardından yere yığıldığı yer alıyor. Sürücü, defalarca sopayla vurarak hayvanı ayağa kaldırılmaya zorluyor. SÜRÜCÜYE BÜYÜK TEPKİ Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Hayvanseverler, sürücünün tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. İlgili Haber Bursa'da korkunç kaza: Otomobil scooter kullanan çocuğu ezdi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş