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Bursa'da vicdanları sızlatan olay! Metrelerce sürükledi, sopayla dövdü: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şiddet, Refah, Bursa, İnegöl, Kamyonet, Hayvan Hakları, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa İnegöl'de "Böyle vicdansızlık görülmedi" dedirten bir olay yaşandı. Kamyonetin arkasına bağladığı büyükbaş hayvanı yol boyunca sürükleyen sürücü, yorgunluktan yere yığılan hayvanı sopayla döverek ayağa kaldırmaya çalıştı. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal bir mahallede dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler gündem oldu. 

Bursa'da vicdanları sızlatan olay! Metrelerce sürükledi, sopayla dövdü: O anlar kamerada - 1. Resim

YORGUNLUKTAN YERE YIĞILAN HAYVANI SOPAYLA DÖVEREK KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Söz konusu görüntüde; kamyonetin arkasına bağlanan büyükbaş hayvanın yürümekte zorlandığı, ardından yere yığıldığı yer alıyor. Sürücü, defalarca sopayla vurarak hayvanı ayağa kaldırılmaya zorluyor.

Bursa'da vicdanları sızlatan olay! Metrelerce sürükledi, sopayla dövdü: O anlar kamerada - 2. Resim

SÜRÜCÜYE BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Hayvanseverler, sürücünün tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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