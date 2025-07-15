Volkan Başaran kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kolpaçino filmiyle ünlenen oyuncu sokakta pilav satmaya başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2025 18:56 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 18:57 - Güncelleme:

Kalpaçino filmiyle tanınan Volkan Başaran arama motorlarında en çok araştırılan isim oldu. Volkan Başaran kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? sorusu merak konusu oldu.

“Kolpaçino” filmindeki “On numara namaz kılarım” repliğiyle hafızalara yer edinen Volkan Başaran şimdilerde sokaklarda pilav satıyor. “Kurtlar Vadisi”, “Kuruluş Osman” ve “GDO Karakedi” gibi önemli yapımlarda oynayan 42 yaşındaki oyuncu Volkan Başaran, Bakırköy sokaklarında pilav satmaya başladı. Peki, Volkan Başaran kimdir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? VOLKAN BAŞARAN KİMDİR? Volkan Başaran, “Kolpaçino” filmindeki repliğiyle hafızalarda yer edindi. 2011 yılında Müjdat Gezen Sanat Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Başaran, kısa sürede Türk televizyon ve sinema dünyasında isminden söz ettirmeyi başardı. Oyuncu, “Kolpaçino” ve “GDO Karakedi” gibi yapımlarla ünlendi. Ancak son yıllarda ekranlardan göremediğimiz Volkan Başaran, şimdi Bakırköy sokaklarında pilav arabasıyla görüntülendi. VOLKAN BAŞARA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI? Volkan Başaran, Kurtlar Vadisi Pusu (5. Sezon) , Fatmagül’ün Suçu Ne?, Karadayı (3. Sezon) , Leyla ile Mecnun (3. Sezon) , Kuruluş Osman dizilerinde rol aldı. Kolpaçino Bomba (2010) , Kolpaçino 3. Devre (Volkan) , GDO Karakedi (Duran) , Ketenpere (Ayakkabıcı Enis) , Kabr-i Cin: Mühür (Tolga) , Helak: Kayıp Köy , Adana İşi (Volkan) , Semt Çocukları (Ertuğrul) , Döndüm Ben (Taksici) filmlerinde oynadı. VOLKAN BAŞARAN NEDEN GÜNDEM OLDU? Son zamanlarda ekranlara göremediğimiz Volkan Başaran, 2025 yılında oyunculuk kariyerine ara verdi. Şimdilerde Bakırköy sokaklarında pilav satmaya başladı. Bu nedenle gündem oldu. Pilav arabasının üzerine film sahnelerinden kareler ve replikler yapıştıran oyuncu geçimini bu şekilde sağlamaktadır. İlgili Haber 'Kolpaçino’nun ünlü oyuncusu Volkan Başaran şimdi sokakta pilav satıyor! Görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin