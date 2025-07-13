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Haberler > Magazin > 'Kolpaçino’nun ünlü oyuncusu Volkan Başaran şimdi sokakta pilav satıyor! Görenler gözlerine inanamadı

'Kolpaçino’nun ünlü oyuncusu Volkan Başaran şimdi sokakta pilav satıyor! Görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&#039;Kolpaçino’nun ünlü oyuncusu Volkan Başaran şimdi sokakta pilav satıyor! Görenler gözlerine inanamadı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Kolpaçino” serisindeki ikonik “on numara namaz kılarım” repliğiyle tanınan Volkan Başaran, oyunculuk kariyerinin ardından şimdi Bakırköy sokaklarında pilav satarak geçimini sağlıyor. GDO Karakedi filminde kullandığı pilav arabasını gerçeğe dönüştüren Başaran, hayranlarını şaşırtıyor.

Kurtlar Vadisi”, “Kuruluş Osman” ve “GDO Karakedi” gibi yapımlarda rol alan 42 yaşındaki oyuncu Volkan Başaran, şimdilerde Bakırköy sokaklarında pilav satarak hayatını sürdürüyor.

'Kolpaçino’nun ünlü oyuncusu Volkan Başaran şimdi sokakta pilav satıyor! Görenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

Türkiye’nin hafızalara kazınan “Kolpaçino” serisindeki “on numara namaz kılarım” repliğiyle tanınan Başaran, rol aldığı “GDO Karakedi” filminde kullandığı pilav arabasını gerçeğe uyarlayarak sokakta satış yapmaya başladı.

'Kolpaçino’nun ünlü oyuncusu Volkan Başaran şimdi sokakta pilav satıyor! Görenler gözlerine inanamadı - 2. Resim

Pilav arabasının üzerine film sahnelerinden kareler yapıştıran oyuncu, hem geçimini sağlıyor hem de hayranlarıyla birebir iletişim kuruyor.

'Kolpaçino’nun ünlü oyuncusu Volkan Başaran şimdi sokakta pilav satıyor! Görenler gözlerine inanamadı - 3. Resim

Sosyal medyada Başaran'ın bu çabası takdir topladı. Kullanıcılar “Allah bol kazanç versin”, “Ekmek parası”, “Helal olsun” gibi destekleyici yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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